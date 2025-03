70.000 litros de aceite lampante inmovilizado esperan la decisión de un juez

Diecisiete marcas retiradas, trece de ellas con presencia en Extremadura

El equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz comprobó que el producto se estaba vendiendo en garrafas de cinco litros etiquetado como aceite de oliva virgen extra cuando no lo era. Se trataba de mezclas de aceite vegetal con lampante. De muy mala calidad y no apto para consumo humano. El producto fue localizado en puntos de venta en las dos provincias extremeñas. Se retiraron 13 marcas de venta en Extremadura ( y otras 4 en la vecina Andalucía). Las retiradas en Extremadura fueron Los Milagros, Almazara Fernández, Vareado, La Esmeralda, Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz. Todo el aceite procedía de Andalucía, de una empresa que no tenía registro sanitario, sin permiso para comercializarlo. No había aceite de almazaras extremeñas.