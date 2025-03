Piden cuatro años de cárcel al acusado de estafar a 48 olivareros de Cáceres

La supuesta estafa a los olivareros de Cáceres, llega a los tribunales casi tres años después de haber ocurrido.

El vecino de Almendralejo Domingo ... C. P., de 70 años, será juzgado el próximo 28 de abril en la Audiencia Provincial de Cáceres, acusado de estafar a 48 olivareros de la provincia cacereña. Los afectados son de las localidades de Valdefuentes, Torre de Santa María, Ruanes, Torremocha, Albalá, Montánchez y Botija. Todos aseguran que este individuo les debe un total de 62.787 euros.

Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, en el año 2019 Domingo contactó con el propietario de un punto de entrega de aceitunas ubicado en la localidad de Torre de Santa María (Cáceres) para alquilárselo, contratando a una persona para recoger las aceitunas, sin participar este empleado en la estafa. También es inocente el propietario del punto de entrega.

El acusado compró las aceitunas correspondientes a la campaña 2018-2019 a un precio unitario de 0,48 céntimos por kilo. Los olivareros entregaban las aceitunas y recibían albaranes a nombre de una empresa de Sevilla, con la que Domingo no guardaba relación y que en 2019 no tenía actividad alguna.

El acusado llevaba las aceitunas a una almazara de la Roca de la Sierra (Badajoz) para hacer el aceite.

Los olivareros se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa cuando no fueron capaces de cobrar los albaranes.

Zona de Valdefuentes

La Guardia Civil de Cáceres supo del malestar de numerosos olivareros de la zona de Valdefuentes, viendo que la supuesta estafa había comenzado en marzo. Instaron a los olivareros a que presentaran denuncias, para ver el alcance de la estafa, llegando a contabilizarse a un total de 84 olivareros afectados, a los que se debía un importe de cerca de 80.000 euros.

Las presuntas víctimas se citaron con el supuesto estafador, citas a las que no se presentó. Finalmente tuvieron una reunión con él en Almendralejo. Les entregó diferentes pagarés a nombre de otra empresa y con un vencimiento de tres meses. Los pagarés no tenían fondos y los afectados no pudieron cobrar.

El 23 de julio de 2019 agentes de la Guardia Civil detuvieron a Domingo C. P., que ya tenía antecedentes penales, durante los años 2016 y 2017, por recibir mercancía y no pagarla.

Durante la instrucción del procedimiento judicial, el afectado ha hecho frente a algunas deudas y al final los afectados son 48. De ellos alguno le reclama de 100 a 300 euros; pero son muchos los que indican que les debe varios miles de euros. Los más perjudicados son un padre y un hijo que le reclaman 10.586 euros.

Para el ministerio fiscal está claro que este es un delito continuado de estafa, en el que el acusado debería ser condenado a una pena de cuatro años de prisión y pagar una multa de 10 meses con una cuota diaria de 6 euros, lo que supone la cantidad de 1.800 euros. A esta pena le suma el indemnizar a los 48 afectados, entregándoles los 62.787 euros que le reclaman.