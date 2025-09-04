HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?
Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Cáceres. HOY

Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres

La deuda de 210.000 euros a una empresa de estructuras obligó a paralizar la edificación

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:44

Dejó de pagar las obras de cimentación y estructura de unas viviendas que se estaban construyendo en la provincia de Cáceres, lo que obligó a paralizar los trabajos a pesar de que ya había recibido el importe de las certificaciones. El administrador único de una constructora se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cáceres para hacer frente a un delito continuado de apropiación indebida. La Fiscalía Provincial de Cáceres pide para él cinco años de cárcel.

Tal y como detalla el escrito de la Fiscalía este empresario subcontrató en 2022 a la empresa Estructuras Cogal, ubicada en Plasencia, las obras de estructura y cimentación de unas viviendas. A partir del mes de junio de 2022 el acusado comenzó a impagar una serie de facturas que correspondían a obras ya ejecutadas conforme a lo pagado entre las partes por un importe que rozaba los 210.000 euros.

Cobro

El responsable de la empresa subcontratada realizó continuos requerimientos de pago al acusado ofreciendo distintas propuestas para lograr el cobro de la cantidad debida, así como para evitar nuevos impagos, al mismo tiempo que «en base a la confianza que tenía depositada en el acusado y las continuas promesas de pago de este», las obras continuaban.

El 14 de septiembre de 2022 el acusado firmó unos documentos en los que reconocía recibir el importe de diversas certificaciones de las viviendas y se comprometía a pagar con esas cantidades a la empresa subcontratada más de 50.000 euros. Esta propuesta fue aceptada por su dueño. El día 15 de septiembre las obras fueron paralizadas debido al perjuicio que los impagos estaban causando, indica la Fiscalía en su escrito. El acusado, a pesar de que los propietarios de las viviendas habían pagado las certificaciones, no cumplió lo pactado, pues el dinero recibido y que debía entregar a estructuras Cogal lo destinó a una ampliación de capital de su empresa, como reconoció ante el Juzgado. El impago de esa cantidad impidió a la empresa subcontratada hacer frente a otros pagos.

Los cinco años de prisión a los que debe hacer frente el acusado implican también inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y doce meses de multa a razón de una cuota diaria de 25 euros, con responsabilidad personal subsidiaria. Tanto el acusado como la empresa han de hacer frente a la suspensión de sus actividades durante cuatro años y para ambos la Fiscalía provincial de Cáceres solicita indemnizar a Estructuras Cogal con la cantidad de 209.659 euros por la cantidad defraudada y los perjuicios ocasionados por este impago.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se elevan a 15 los muertos tras descarrilar el funicular de Gloria en Lisboa
  2. 2 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  3. 3

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  4. 4

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  5. 5 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  6. 6 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  7. 7 Dos heridos tras sufrir un atropello en Mérida
  8. 8 Noche en Blanco Badajoz 2025: Mapa y rutas imprescindibles para disfrutar del evento
  9. 9

    El juicio de asesinato contra los tres menores que mataron a su cuidadora será el 19 de septiembre en Badajoz
  10. 10

    Sol Giralt se va a la Junta y corre la lista del PP en el Ayuntamiento de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres

Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres