La Fiscalía de Cáceres pide cuatro años de cárcel para un hombre que llevaba cocaína en su coche

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicitado una pena de cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 2.790 euros ... para un hombre que llevaba cocaína en la guantera de su coche.

Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024 cuando la Guardia Civil dio el alto a un Seat León conducido por el acusado, español, mayor de edad y sin antecedentes, que según apunta la Fiscalía mostraba «un estado de gran nerviosismo».

Los agentes procedieron a registrar el vehículo y encontraron en la guantera situada debajo de uno de los reposabrazos una bolsa de plástico en cuyo interior había cocaína y una tableta de hachís, que según la Fiscalía había adquirido previamente con la finalizad de distribuirla a terceras personas.

Una vez analizadas las sustancias que se encontraron en el vehículo, resultaron ser 4,73 gramos de cocaína con una riqueza media del 77,6% y un valor en el mercado de 488,41 euros, y una tableta de 97,6 gramos de resina de hachís con una riqueza media del 30,9% un valor estimado en el mercado de 662,6 euros.

La Fiscalía de Cáceres ha calificado estos hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan daño a la salud. Solicita por lo tanto para el acusado la pena de cuatro años de prisión, además de una multa de 2.790 euros.

La vista preliminar del juicio se ha fijado para el próximo 4 de septiembre en la Audiencia Provincial de Cáceres.