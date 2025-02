Personas sin recursos se agolpan en Acisjf para recoger alimentos navideños

Largas filas de personas para recoger lotes de comida se han formado en los últimos días en la Plaza de San Juan, ante la sede de Acisjf, una de las organizaciones sociales que dan asistencia en Cáceres a los colectivos desfavorecidos. Se trata, tal y ... como señala Dolores Ballell, presidenta hasta hace un mes de esta entidad, de un reparto especial con alimentos enfocados a estas fechas de celebración.

Acisjf ofrece mensualmente a lo largo del año lotes de comida a 400 familias de la ciudad, con recursos propios y otros que llegan del Banco de Alimentos y del Fondo de Garantía Agraria (FEGA). Una vez al mes acuden para recoger alimentos básicos. Pero, tal y como explica Ballell, a la que ha relevado en su cargo María Teresa Rueda Muñoz de San Pedro en la presidencia y María Joaquina Fernández en la vicepresidencia, durante estos días se ofrecen otros recursos para que puedan celebrar estos días especiales. Se incluyen productos frescos (este año contarán con perdices), turrones, quesos y dulces, entre otras cosas. También se ofrecen alimentos especiales para los hogares en los que haya niños. Se tiene en cuenta a la hora de este reparto el número de personas que forman parte de la unidad familiar.

Perdices, turrones y quesos, entre otros productos, han sido repartidos en los últimos días

400 familias de la ciudad reciben alimentos de forma mensual en Acisjf

El motivo de las aglomeraciones, indica Dolores Ballell, es que es un reparto que se hace durante dos días, por lo que las 400 familias acuden de forma casi simultánea. Este año este reparto navideño se ha llevado a cabo durante los días 21 y 22 de diciembre.

Indicaciones

«Les indicamos que pueden venir a lo largo de todo el día, pero suelen venir pronto». Se trata de cantidades que van dirigidas a familias concretas, con nombres y apellidos, que tienen que hacer su solicitud de forma oficial en Asuntos Sociales.

«Con todo el dolor de nuestro corazón no podemos dar alimentos a una persona que llega sin estar registrada», señala Ballell, que indica que en muchos casos ayudan a las personas que acuden hasta este espacio para solicitar ayuda. No hay ninguna persona que no esté en situación de vulnerabilidad que pueda acceder a estos recursos.

Para la preparación de estos packs de Navidad se recurre al Banco de Alimentos, además de recursos de la organización y la colaboración de particulares. La idea, señala Ballell, es que durante estos días pueda salirse de la rutina diaria y cambiar de menú, como cualquier hogar.