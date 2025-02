«Se metía conmigo solo por ser homosexual, solo por eso», dijo este miércoles, en el Juzgado de lo Penal número 1, un joven de 23 años. A su lado, sentado en el banquillo, estaba otro joven, un acusado de cometer un delito de odio ... por el que la fiscal y el acusador particular solicitaron una pena de cinco años de cárcel, mientras que su abogado pidió la absolución.

La presunta víctima declaró que en Valencia de Alcántara todo el mundo conoce su condición de homosexual, y no ha tenido problemas con nadie salvo con un grupo de unos doce jóvenes que siempre se meten con él cuando le ven. En ese grupo estaba el que ocupaba el banquillo de acusados.

El joven señaló que el 10 de julio de 2020 se encontraba con los amigos en un bar-discoteca del pueblo, y cuando a las cinco de la madrugada se encendieron las luces, el acusado y otros dos empezaron a gritar su nombre mientras hacían gestos amanerados con las manos. Cuando él pidió explicaciones al acusado, le dijo que estaban borrachos y que se metían con él «por ser maricón».

A la semana siguiente, el 17 de julio, a las cinco de la madrugada estaban en el paraje 'La Playa'. La presunta víctima se encontraba sentado con una amiga, apareció el acusado, se desabrochó el pantalón y le mostró sus genitales muy cerca de su cara. «Yo me levanté quejándome -declaró- y él me dijo 'cállate, maricón de mierda, que te tengo ganas'. Me pegó y mientras me pegaba no dejaba de repetir: 'Maricón, te mato; maricón, te mato'».

Como consecuencia de la paliza, el joven sufrió lesiones en el tórax, abdomen, cara y mano izquierda. Tuvo síndrome de estrés postraumático para cuya sanación precisó tratamiento médico, con administración de analgésicos y antiinflamatorios y tratamiento psicoterapéutico. Tardó en sanar 120 días.

El acusado declaró que era inocente. Aseguró que él no había estado el 10 de julio en el bar-discoteca. Sobre lo ocurrido en el paraje 'La Playa' afirmó que le habían preguntado si tenía un cigarrillo, y que él lo único que hizo fue coger con una mano sus genitales y decir «aquí tengo un puro», pero negó que se hubiera bajado los pantalones. Aseguró que quien le acusa le pegó primero, «me gritó 'eres un moro de mierda' y me pegó, cuando yo le decía que no quería problemas. Yo estoy alucinando -declaró-. No lo denuncié y luego es él el que me denuncia a mí». Recalcó en su defensa que él odiaba a los homosexules, «no tengo problemas con los homosexuales. Mi jefe es homosexual y tomo cafés con él y con su pareja».

Además de las peticiones de cárcel, las acusaciones han solicitando que el acusado sea multado con 4.320 euros y que no se pueda acercar a agredido o comunicar con él durante cinco años. El fiscal pide que indemnice a la presunta victima con 6.600 euros y la acusación particular con 11.000 euros.

El juicio ha quedado visto para sentencia.