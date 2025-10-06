Cáceres acoge esta semana a mil profesionales del turismo en la Convención Turespaña

La V Convención de Turespaña reunirá esta semana en Cáceres a más de mil profesionales del sector turístico a nivel internacional, entre el 7 y ... el 9 de octubre en el Palacio de Congresos. El encuentro cuenta con un amplio programa y en él se dará a conocer la Estrategia España Turismo 2030

Además, de las actividades propias de la convención, la Dirección General de Turismo ha diseñado también experiencias en torno a la cultura y el talento local, como una cena de bienvenida en la plaza de Santa María, con un menú del chef Alejandro Hernández, estrella Michelin, acompañado de un espectáculo sobre la historia de la ciudad, y una cena 'networking' en el Museo Vostell de Malpartida, a cargo del chef Juanma Salgado.

El evento dispondrá de un dispositivo completo de transporte gratuito para garantizar la comodidad de los asistentes.

La convención se estructurará en dos partes: el primer día estará dedicado a encuentros bilaterales entre consejeros de turismo y técnicos de los servicios centrales de Turespaña con representantes de los destinos de toda España y empresas turísticas.

En los dos días siguientes, 8 y 9 de octubre, se abordarán en un total de 22 ponencias, mesas de debate y presentaciones de buenas prácticas, el turismo experiencial, el fomento de la innovación, así como temas clave como la estrategia España Turismo 2030, la aplicación de la inteligencia artificial, el papel de los destinos en la generación de experiencias auténticas y sostenibles, y las tendencias en los mercados turísticos emisores y las principales líneas de actuación de Turespaña.

El día 8 será especialmente relevante la presentación de las líneas generales de la Estrategia España Turismo 2030 que impulsa el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo.

Programa

La transversalidad de las políticas públicas aplicadas al gobierno del turismo se tratarán en una mesa de debate moderada por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Este primer día se hablará también de los procesos de creación de experiencias turísticas y el papel de la experiencia como eje vertebrador del viaje, en una charla a cargo de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, o de la comercialización de estas experiencias turísticas y los retos de la conectividad aérea en España en una conversación con Javier Marín, vicepresidente Ejecutivo de AENA.

Este día se presentarán las líneas generales del Plan Operativo 2026 de Turespaña, así como los análisis, tendencias y perspectivas de los principales mercados emisores, con un foco especial en India.

El segundo día se iniciará con una presentación del destino Extremadura a cargo de la consejera de Turismo, Cultura y Jóvenes, en la que se desarrollarán las principales líneas de trabajo de este gran destino de interior.

Seguirá una mesa redonda con representantes municipales de destinos diversos. Después los consejeros de turismo de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra debatirán sobre el reto pendiente en el desarrollo del turismo de interior en España.

Por último, la IA y su aplicación al marketing de experiencias será el eje de la conversación entre expertos digitales y el responsable de comunicación del Museo del Prado, y se mostrará cómo transformar un evento natural, deportivo o musical en una experiencia que fortalezca la oferta turística del territorio.

El proyecto de comercialización en China de 'La Esencia de Sevilla' cerrará las sesiones de trabajo de la mano de MasterCard y el Ayuntamiento de Sevilla.