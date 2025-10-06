HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación de la V Convención Turespaña el 23 de septiembre. HOY

Cáceres acoge esta semana a mil profesionales del turismo en la Convención Turespaña

El evento comienza mañana y en él se dará a conocer la Estrategia España Turismo 2030

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La V Convención de Turespaña reunirá esta semana en Cáceres a más de mil profesionales del sector turístico a nivel internacional, entre el 7 y ... el 9 de octubre en el Palacio de Congresos. El encuentro cuenta con un amplio programa y en él se dará a conocer la Estrategia España Turismo 2030

Este contenido es exclusivo para suscriptores

