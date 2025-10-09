HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?
Julia Chaparro Lineo es nieta de Zacarías Lineo, un represaliado del franquismo de Zarza la Mayor. JORGE REY

Julia Chaparro Lineo

Nieta de Zacarías, un represaliado del franquismo
«No pedimos mucho, solo los cuerpos de nuestros familiares para enterrarles con dignidad»

El hallazgo de restos óseos en la mina La Paloma devuelve la esperanza a los hijos y nietos de desaparecidos en la Guerra Civil

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:31

Comenta

Julia Chaparro Lineo fue una de las personas que el pasado miércoles, junto a su madre, María, de 89 años, acudió a la fosa común ... de la mina La Paloma, en Zarza la Mayor. Allí, tras una larga excavación que arrancó en 2022, se hallaban los primeros cuerpos de desaparecidos represaliados por el franquismo en 1936. Los trabajos, que lleva a cabo la sociedad Aranzadi, pueden ser contemplados por los familiares a través de las cámaras introducidas en el interior de la cueva. En el metro 36 de profundidad fueron localizados objetos personales y restos óseos que podrían pertenecer a personas como Zacarías Lineo Diaz, el 'Rojo', padre de María y abuelo de Julia. «Fue un día de muchas emociones, de esos en los que empiezas a llorar y no puedes parar, parecía que nunca iba a llegar ese día», describe esta mujer de 54 años que relata cómo la desaparición de su abuelo, «destrozó la vida» de toda la familia, ya que además de la pérdida se vieron abocados a la pobreza, a que su abuela tuviera que dedicarse al contrabando de telas, por lo que fue encarcelada y que tuviera que entregar a su hija a otra familia, porque no podía hacerse cargo, al tener otros tres hijos más. «Ser considerado 'rojo' te cerraba puertas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  4. 4 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  5. 5 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  6. 6

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  7. 7

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  8. 8 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  9. 9

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese
  10. 10 Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «No pedimos mucho, solo los cuerpos de nuestros familiares para enterrarles con dignidad»

«No pedimos mucho, solo los cuerpos de nuestros familiares para enterrarles con dignidad»