La obligación de que los gatos también lleven microchip llena las clínicas cacereñas

El Refugio detecta «muchos intentos de abandono»

«Hay muchos intentos de abandono», admite rotunda Laura Varaldi, responsable del Refugio San Jorge de Cáceres. Ella no tiene duda y atribuye estas tentativas a la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. «A partir de ahora –expone– la tenencia de animales implica más normativa». Aspectos como la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil para los perros o la necesidad de hacer un curso –estos dos puntos de la nueva ley han sido pospuestos– pueden llevar a algunos propietarios de mascotas a optar por el abandono. «Hay dueños que intentan deshacerse de su mascota», lamenta la responsable del Refugio. Habla de intentos porque los voluntarios tratan de frenar los abandonos cuando reciben la llamada de los dueños. «Recibimos dos llamadas de media al día», señala Varaldi. Desde el Refugio se invita a los propietarios a enviar fotos para tratar de buscar nuevos dueños a estos animales a través de las redes sociales. Pero intentan evitar a toda costa que lleguen hasta las instalaciones municipales, habitualmente saturadas. Indica Varaldi que los perros de los que se quieren deshacer no son galgos, que son los que habitualmente se abandonan, sino canes de compañía más pequeños. «Una señora se quería deshacer de un perro con movilidad reducida con el que llevaba ocho años », ilustra la responsable del Refugio. En el caso de que los dueños no puedan seguir dando techo a los animales, la recomendación de la voluntaria es que se recurra a una residencia canina mientras El Refugio busca una nueva familia para el can.