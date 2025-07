El nuevo parking del Príncipe en Cáceres, sin apenas uso en sus primeras semanas abierto

C. M.

Está destinado a ser uno de los principales aparcamientos de Cáceres de los llamados 'disuasorios', es decir, aquellos situados fuera del centro pero lo suficientemente ... cerca como para desincentivar que los conductores entren con el coche en las zonas de mayor tráfico. Sin embargo, la ampliación del parking de parque del Príncipe, abierta desde el pasado 30 de junio, apenas está siendo utilizada en estas primeras semanas de funcionamiento.

Las 170 nuevas plazas de aparcamiento gratuito que se han ganado con esta infraestructura junto a la avenidaHernán Cortés permanecen prácticamente vacías, incluso en los días laborables. El motivo no hay que buscarlo en que no sean necesarias, sino en las fechas estivales en las que se han inaugurado. La actividad en el centro de Cáceres se reduce de forma significativa cuando llega julio y eso hace que ni siquiera se llene el aparcamiento adyacente, habitualmente colapsado de lunes a viernes y del que este viene a ser una ampliación.

Los conductores siguen prefiriendo dejar sus coches en esa parte antigua del parking porque hay sombra, mientras que la mayor parte de las plazas de la ampliación se encuentran a pleno sol. En la mañana de este lunes, los 170 espacios habilitados estaban libres, incluidos los ocho reservados para personas con movilidad reducida y los dos para recarga de vehículos eléctricos.

Tampoco pasaba nadie por la construcción más llamativa que forma parte del nuevo parking: la gran pasarela blanca elevada que une la avenida de Hernán Cortés con el aparcamiento, compuesto por bancales a distintas alturas. Se trata de una rampa accesible que permite la entrada y salida de peatones sin necesidad de utilizar las escaleras, y la que se accede por el mismo lugar que hasta ahora, en el llamado Paseo de la Diversidad.

Acceso en Aguas Vivas

La ampliación del aparcamiento cuenta también con un acceso desde la barriada de Aguas Vivas, pero este lunes se encontraba cerrada con una cancela.

Las obras han sido realizadas por la UTE (unión temporal de empresas) formada por Asfaltos y Aglomerados Santano (Aglosán) y Boymosa, que se adjudicaron estos trabajos por 919.600 euros. De esta cantidad, 680.504 euros proceden de Europa (fondos Next Generation) y el resto ha salido del Consistorio. El contrato se firmó en enero de 2024, pero el inicio se retrasó porque hubo que resolver un recurso sobre la asistencia técnica. Esta ampliación se une al aparcamiento ya existente en el recinto, que cuenta con 210 estacionamientos.

Ampliar El parking nuevo vacío y al fondo el antiguo con coches aparcados. Jorge Rey

La polémica ha acompañado a la ampliación al tratarse de un espacio verde, dentro del parque del Príncipe, que hasta la construcción del parking utilizaban sobre todos vecinos de la zona para soltar a sus perros. De hecho, ellos fueron los primeros en oponerse a la ampliación mediante una recogida de firmas que logró reunir 500 adhesiones.

Después se sumaron los colectivos conservacionistas Adenex, Cáceres Verde, Ecologistas en Acción y Defensa del Parque, que en octubre de 2014 criticaron la tala de al menos 83 árboles para la construcción del aparcamiento, en concreto 34 almendros, 15 encinas, 10 pinos resineros, 10 olmos, cinco falsas acacias, cuatro chopos, dos pinos piñoneros, un castaño de indias, un alcornoque y un cedro del Himalaya

El caso llegó incluso a los tribunales de la mano de Adenex, aunque la justicia no ha atendido a las medidas de paralización solicitadas. La última sentencia la emitió en abril el TSJEx, que desestimó el recurso presentado por Adenex contra la resolución de primera instancia, con el argumentó que no se puede hacer una «interpretación mecanicista» del principio de no regresión medioambiental, y que el parking es apropiado en una zona de esparcimiento a la que se pretende atraer a la población.