Nueva fecha para el concurso «El Futuro de Europa» Cómic XV Edición El plazo de entrega de las participaciones en el concurso de cómics ha sido ampliado hasta el lunes 20 de octubre

El Ayuntamiento de Cáceres y el Centro Europe Direct han ampliado el plazo de inscripción para la XV Edición del Concurso de Cómic. Cabe destacar que los concursos de relatos cortos y de fotografía ya han cerrado su inscripción, por lo que no se aceptan más participantes. Este evento busca fomentar la creatividad y la reflexión sobre Europa, promoviendo la expresión artística a través del cómic, la fotografía y los relatos cortos.

¿Cómo participar?

La obra, cuya temática tiene que ser enmarcada en «El Futuro de Europa», tendrá que ser enviado en un sobre grande de manera anónima y dirigido a Europe Direct Cáceres con el título del concurso y la modalidad, en este caso cómic.

Dentro del mismo deberán encontrarse la obra sin firma o identificación, además de un sobre pequeño con el título de la obra y el lema o psudónimo del artista en el exterior. En el interior, tiene que haber una ficha de inscripción, que se encuentra en la web de Europe Direct, fotocopia del DNI, en caso de ser la modalidad junior deberá ser el DNI de un tutor legal, y una declaración de responsabilidad.

Las obras pueden ser de uno o varios autores, pero hay que tener en cuenta el reparto de tareas considerando a los coautores. Las modalidades para participar son la junior (hasta 17 años) y la sénior (desde 18 años). Podrá participar cualquier persona idependientemente de su nacionalidad y lugar de residencia.

Requisitos de participación

Para la modalidad senior la extensión mínima será de seis páginas a una cara, y para la modalidad junior será de cuatro inlcuyendo una portada donde aparezca el título del cómic. La obra tendrá que estar paginada y en formato DIN A-4 independientemente de si es en blanco y negro o a color. También se deberá compartir una copia digital al «CONCURSO de CÓMIC DE EUROPE DIRECT 2025» indicando la modalidad.

Premios por modalidad

Modalidad sénior: Primer premio: 1000 euros

Segundo premio: 800 euros

Tercer premio: 500 euros

Modalidad junior: Primer premio: una cámara fotográfica o una tablet por valor de hasta 500 euros

Segundo premio: un lote de material de pintura valorado en 300 euros

Tercer premio: un lote de pintura valorado en 200 euros

Temática del concurso

Las obras que se presenten tienen que mostrar una conexión con Europa ya sea en argumento, inspiración o escenario. Además el autor deberá enfatizar su visión de la misma. Este concurso es válido para todo el mundo ya que las obras tienen que ser aptas para todos los públicos.

