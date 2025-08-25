HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Convocados los concursos Europe Direct de relato breve, fotografía y cómic

CÁCERES.

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:48

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Centro Europe Direct, convoca los Concursos 2025 bajo el lema ‘El futuro de Europa’, que incluyen la XVIII Edición de Relato Breve, la XVII Edición de Fotografía y la XV Edición de Cómic. Podrán participar todas las personas mayores de edad, sin importar su nacionalidad o lugar de residencia, salvo en la modalidad de cómic, que contempla dos categorías: junior (hasta 17 años) y sénior (a partir de 18 años).

El tema central de las obras será Europa y se puede abordar desde cualquier perspectiva: inspiración, argumento o escenario. En esta edición, el certamen toma como referencia que 2025 ha sido declarado por el Consejo de Europa como Año Europeo de la Educación para la Ciudadanía Digital.

Los trabajos podrán presentarse hasta el 3 de octubre inclusive, bien de forma presencial en horario de 9.00 a 14.00 horas o por correo postal, al Centro Europe Direct Cáceres, Edificio Garaje 2.0, calle Santa Cristina número 2, Oficinas B05-B06, 10195 Cáceres. En caso de envío postal, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.

Los premios

El jurado, designado por el Centro Europe Direct Cáceres, estará formado por especialistas en las distintas disciplinas y en asuntos europeos. Los premios para relato breve, fotografía y cómic sénior son de 1.000 euros para el primer puesto, 800 euros para el segundo y 500 euros para el tercero. En fotografía, además, se seleccionarán 12 finalistas cuyas obras formarán parte de una publicación y exposición.

En la modalidad de cómic junior, los galardones consisten en una cámara fotográfica o tablet valorada en hasta 500 euros para el primer premio, y lotes de material de pintura valorados en 300 y 200 euros para el segundo y tercer premio respectivamente.

