La muerte de Jose, un indigente enfermo, sacude a la Plaza Mayor de Cáceres

«El sábado le ofrecí mi casa para estar, no quiso pues él estaba enfermo y no sabía lo que hacía, se lo dije: vas a morir si no te dejas ayudar». Habla Angel Luis Hoya, fundador de la asociación 'Nadie sin techo Cáceres', que explica que todo el entorno de la Plaza Mayor, desde la hostelería hasta otras personas que viven en la calle, se han visto sacudidos por la muerte de Jose, que falleció en el hospital el domingo, un día después de ser recogido por un ambulancia. Dormía en la calle, bajo los soportales de la Plaza. Conocidos y amigos le ofrecían ayuda, y era un usuario de la Operación Protocolo del Frío, con unidades móviles de Cruz Roja y DYA que acuden 'in situ' a brindarles ayuda.

En las redes sociales se ha denunciado el caso de este hombre, que merodeaba por un entorno que le era muy familiar, señalando la dejadez y abandono a la que estaba sometido y que en los últimos tiempos se le veía cada vez más degradado, con un estado de salud más precario. Hugo Alonso es coordinador de DYA social y aclara que, más allá de las opiniones que se vierten en redes, "él era conocedor de todos los recursos sociales que estaban a su disposición y siempre los ha denegado". Jose fue visitado durante la semana pasada todos los días que estuvo en situación de calle, explica Alonso. "El mismo viernes la unidad móvil de DYA volvió a insistirle en que se desplazar a dormir al centro de emergencia social, denegó el traslado, el sábado el coordinador de recursos residenciales de Cáritas Diocesana que lleva tanto centro Vida como centro de Emergencia Social se desplazó hasta allí para ofrecerle ir a ambos sitios y lo rechazó", detalla.

Las redes sociales se han movilizado para poder celebrarle "un funeral digno", pero Alonso recuerda que el IMAS tiene partidas para eso. El sepelio tendrá lugar este martes a las cuatro menos cuarto en el tanatorio San Pedro de Alcántara.

Tal y como denuncia la asociación 'Nadie sin techo Cáceres' la nómina de demandas de las personas que viven en la calle es amplia. Uno de los asuntos más complicados es el alojamiento. «En el centro Vida que gestiona Cáritas hay plazas, pero hay demasiadas normas y si no las cumples te ponen la bolsita con tu ropa y vas a la calle, allí hay 16 plazas más las 12 que puede haber en Valhondo, cubrirían 28 pero hay unas 40 o 50 personas en las calles», explicaba Hoya en una reciente entrevista para este diario. «No tener libertad propia es vivir como un animal, pierdes tu autonomía como persona».

Las dificultades para tener papeles hacen que sea muy complicado acceder a los servicios médicos y tener consultas para revisar y mantener su estado de salud. Analíticas rutinarias o visitas a los dentistas es algo que rara vez llevan a cabo, por lo que su estado general se resiente considerablemente.

Según los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) casi el 80% de las personas sin hogar son hombres, algo muy patente en las calles. Para Ángel Luis Hoya el motivo puede encontrarse en que condiciones que tienen que asumir tras un divorcio son duras, lo que puede producir un punto de inflexión considerable en sus vidas, con una economía endeble que no llega para todo y que aboca a vivir en la calle.

