Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía

Un hombre de 51 años ha muerto este viernes tras sufrir un accidente de moto en el término municipal de Cáceres. Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 8 de la tarde entre el kilómetro 23 y 24 de la carretera N-523. Se trata de una salida de vía.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres, aunque sufrió múltiples traumatismos incompatibles con la vida.

Se desplazaron al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada del SES, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos del Hospital Universitario de Cáceres.

Otros accidentes mortales

El pasado sábado, 13 de septiembre, otro motorista perdía la vía tras una salida de vía. Se trataba de un hombre de 50 años, que viajaba en la BA-079, que conecta los municipios de Hornachos con Hinojosa del Valle. El fallecido, vecino de Hornachos, se llamaba Antonio Nogales y era padre de dos hijos. A finales del pasado mes de julio se incorporó al servicio municipal de obras y trabajaba en el acondicionamiento del camino de acceso al castillo de la localidad.

El pasado mes de julio, de nuevo un motorista perdió la vida en la misma carretera del anterior siniestro mortal.

El sábado, 6 de septiembre, un joven de 20 años también murió tras un accidente de moto en la provincia de Badajoz. En esta ocasión, el accidente tuvo lugar en la carretera BA-026, que une Valverde de Leganés con Barcarrota.

Según el último informe de la Dirección General de Tráfico, hasta el 11 de septiembre de 2025 se han producido 22 accidentes mortales en la región en los que han fallecido 28 personas. En la provincia de Badajoz ha habido 12 víctimas mortales y en la de Cáceres, 16. En el mismo periodo del año anterior, hubo 23 siniestros con 25 fallecidos. A estas cifras habría que sumarle los dos últimos accidentes mortales, el del 13 y 20 de septiembre, acaecidos en las provincias de Badajoz y Cáceres, respectivamente.