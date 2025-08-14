Saponi, un político carismático que supo entender el alma de Cáceres

José María Saponi Mendo (Cáceres, 19 de junio de 1938), fallecido este jueves a los 87 años de edad, era licenciado en Derecho, ... estaba casado y tenía cuatro hijos. Desempeñó un papel central en la vida municipal de Cáceres durante más de dos décadas en las que gobernó durante tres legislaturas, aunque llegó a ganar cinco elecciones consecutivas. Entró en el Ayuntamiento en 1983 como concejal y entre 1986 y 1995 ejerció como portavoz del grupo popular en la oposición. En 1991 encabezó por primera vez la candidatura del PP y su partido fue el más votado, aunque no pudo gobernar debido a un pacto del PSOE con el entonces concejal de Extremadura Unida, Luis Miguel Rubio, que le dio la alcaldía a Carlos Sánchez Polo.

Fue en las siguientes elecciones cuando consiguió hacerse con la alcaldía y fue investido el 23 de junio de 1995. Mantuvo del cargo durante tres mandatos consecutivos con mayoría absoluta (1995–1999, 1999–2003 y 2003–2007). En 2007 volvió a presentarse, pero, pese a obtener mayoría simple, un pacto entre PSOE, IU-SIEX y el Foro Ciudadano de Felipe Vela impidió su reelección, siendo sustituido por Carmen Heras.

Durante sus 12 años como alcalde supo conectar con el alma de la ciudad y se ganó fama de moderado, lejos de la actual polarización política, lo que le hizo ganarse también el respeto de sus adversarios políticos. Fue capaz de conjugar en cierto modo con su carisma las dos almas de Cáceres, al potenciar eventos como la Semana Santa, que ha alcanzado los máximos reconocimientos, pero dando también cabida también a otras manifestaciones y sensibilidades como el Womad, que tuvo que defender ante la incomprensión de muchos de sus propios votantes.

Ampliar Primera toma de posesion de José María Saponi como alcalde en 1995. HOY

José María Saponi impulsó importantes actuaciones urbanísticas y de desarrollo local. Bajo su mandato se tramitaron y ejecutaron sectores de expansión como Nueva Ciudad y se aprobaron planes de apoyo a la promoción empresarial. Defendió con firmeza el municipalismo y promovió debates sobre la coordinación territorial del entorno, proponiendo en 2004 la creación de un área metropolitana para Cáceres que mejorara la planificación y los servicios compartidos con municipios vecinos.

Su gestión coincidió con la llegada a Cáceres de nuevas infraestructuras y mejoras urbanas. En el ámbito sanitario, propuso y se dieron los primeros pasos para la creación de un hospital de referencia, el actual Universitario. También se planificaron tres nuevos centros de salud. Paralelamente, desarrolló un plan de accesibilidad para eliminar barreras arquitectónicas, especialmente relevante en el casco histórico.

En materia de vivienda, su gobierno cedió suelo municipal a cooperativas de trabajadores para la construcción de viviendas asequibles destinadas a jóvenes, promovió viviendas de protección pública y contribuyó a la construcción de unas 6.000. También favoreció la expansión hotelera, incrementando las plazas disponibles y propiciando la construcción de nuevos establecimientos para impulsar el turismo. Entre las mejoras del espacio público, destacan la reforma integral del Paseo Alto entre 2006 y 2007, con una inversión superior a medio millón de euros, o la construcción de una nueva guardería con capacidad para 70 niños, la creación del aparcamiento del Parque de Príncipe, la puesta en marcha del Parque Empresarial Mejostilla o la creación de nuevos parques como el del Rodeo, entre muchas otras.

Ampliar La colocación del cartel en el parque que lleva su nombre, último acto píublico al que acudió en junio de 2022. HOY

En el plano cultural, Saponi impulsó la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2016, presentada oficialmente en 2005 ante el Parlamento Europeo en Bruselas. Esta iniciativa contribuyó a reforzar la imagen patrimonial de la ciudad y a situarla en el mapa cultural europeo.

Tras dejar la alcaldía, siguió vinculado a la vida pública cacereña y recibió reconocimientos por su trayectoria. En 2022, el Ayuntamiento decidió dar su nombre al parque situado entre la avenida de Alemania y las calles García Plata de Osma, Dionisio Acedo y Antonio Floriano Cumbreño, hoy denominado Parque José María Saponi Mendo, inauguración que reunió a autoridades y familiares como homenaje a su legado en la modernización y proyección de la ciudad, y que fue el último acto público en el que se le pudo ver.

Dentro del PP, llegó a formar parte de la directiva nacional del partido, mientras que a escala local fue la referencia indiscutible tanto durante su larga etapa en la alcaldía como previamente en la oposición municipal.

En el año 2013 la Cofradía de los Ramos, a la que pertenecía desde 1950, le distinguió con la Palma de Honor. Ya en 1998 le había sido impuesta la Medalla de Plata de esa misma hermandad en señal de agradecimiento por la colaboración que prestó el Ayuntamiento para la reparación del paso de la virgen, que sufrió daños durante la Semana Santa de 1997 a causa de un incendio.