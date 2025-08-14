HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José María Saponi en el Paseo de Cánovas en una imagen de 2013. HOY

Saponi, un político carismático que supo entender el alma de Cáceres

Los 12 años de José Maria Saponi como alcalde destacaron por su moderación y capacidad de entendimiento, tambien con quienes no le votaban

C. Mateos

Cáceres

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:13

José María Saponi Mendo (Cáceres, 19 de junio de 1938), fallecido este jueves a los 87 años de edad, era licenciado en Derecho, ... estaba casado y tenía cuatro hijos. Desempeñó un papel central en la vida municipal de Cáceres durante más de dos décadas en las que gobernó durante tres legislaturas, aunque llegó a ganar cinco elecciones consecutivas. Entró en el Ayuntamiento en 1983 como concejal y entre 1986 y 1995 ejerció como portavoz del grupo popular en la oposición. En 1991 encabezó por primera vez la candidatura del PP y su partido fue el más votado, aunque no pudo gobernar debido a un pacto del PSOE con el entonces concejal de Extremadura Unida, Luis Miguel Rubio, que le dio la alcaldía a Carlos Sánchez Polo.

