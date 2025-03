Los mayores toman el salón de plenos de Cáceres para reclamar al alcalde un centro en el que poder reunirse

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 20 de marzo 2025, 14:28 Comenta Compartir

Los mayores han tomado este jueves el salón de plenos municipal y han ocupado la mayor parte de la zona dedicada al público. Allí han seguido la sesión ordinaria de marzo y finalmente han tomado la palabra al término de la misma para reivindicar un centro que reúna las condiciones y cumpla la normativa y en el que puedan reunirse. Los actuales locales, ha dicho el portavoz del colectivo, José Medina, se encuentran en una situación irregular, apenas cuentan con espacio y presentan problemas de accesibilidad, sin ascensor y sin salidas de emergencia. Ha puesto el ejemplo del local de la Avenida de la Bondad, en el que hace unas semanas había, ha dicho, más de 200 personas en apenas 200 metros.

«El colectivo de los mayores no tiene quien lo defienda, por eso venimos aquí. No venimos a pedir una limosna sino lo que nos corresponde», ha iniciado su intervención ante el alcalde y los concejales José Medina. Ejerce la representación del llamado Colectivo de Personas Mayores de Cáceres, que lleva tiempo reclamando un espacio en el que poder desarrollar sus actividades. «Llevamos 10 años de peticiones sin que al día de la fecha se haya solucionado. Pedimos un sitio digno, un hogar del pensionista digno para Cáceres. Cáceres lo merece», zanja Medina.

Informe

Ha entregado al alcalde, Rafael Mateos, un informe completo de las reivindicaciones y los incumplimientos políticos. Aunque asume que las competencias no las tiene el Ayuntamiento sino que son de la administración autonómica, Medina ha citado ejemplos de consistorios como Navalmoral de la Mata, Arroyo de la Luz, Plasencia o Mérida que sí han atendido las demandas de sus mayores.

El colectivo presentó el 25 de febrero un escrito en el Ayuntamiento en el que pide que se revisen las licencias de apertura de los locales que hay. «No cumplen la normativa vigente», resalta Medina. Ha mencionado que en Peña del Cura no tienen ascensor, lo que dificulta el acceso a las personas de edad avanzada así como a quienes tienen problemas de movilidad.

«¿Cómo sube una persona mayor? Y si hay un incendio, no hay salida de emergencia. Sabemos que no es competencia del Ayuntamiento pero en otros sitios esos ayuntamientos se preocupan, aquí no», resume. También critica haber intentado en dos ocasiones reunirse con el alcalde, sin haberlo logrado hasta ahora. «Pedimos un local digno para desarrollar actividades: jugar a las cartas, teatro, bailar... Nos vemos y nos deseamos para ensayar», demanda.

El Colectivo de Personas Mayores de Cáceres reseña que los propios médicos recomiendan el baile como terapia, pero no pueden practicar porque no tienen sitio para ello. La Dehesa de los Caballos sigue a la espera de una reforma que se comprometió con el Gobierno socialista de Luis Salaya pero no llegó a materializarse. «Está abandonado, no van a hacer nada hasta que se caiga», vaticina.

También quieren que se amplíe el local de la Bondad. «Es del Ayuntamiento. Pedimos una ampliación. El 14 de febrero había mas de 200 personas. Son unos 200 metros cuadrados. Ya me dirán ustedes. Menos mal que no ha habido una emergencia. Si ocurre algo, nos achicharramos. No hay salida de emergencia», advierte José Medina. «Somos 16.000 personas y nos dicen que hay cuatro centros. ¿Qué capacidad tienen? El hogar del mayor no reúne las condiciones. Hay personas que no pueden ni subir», abunda.

En su conclusión en el salón de plenos, ha reconocido que siguen a la espera de reunirse con el Ayuntamiento y la Junta. «Lo que pedimos, posiblemente nosotros nos los disfrutemos, pero seguramente ustedes sí lo hagan», ha resumido. El alcalde se compromete a recibirles y ha avanzado que el Gobierno estudiará alguna posible inversión con cargo al remanente de tesorería.

«Tomamos nota y somos consciente de las necesidades», fue su respuesta. Mateos anuncia que va a abordar el asunto con la concejala de Servicios Sociales para buscar una posible solución. Su intención es que con la liquidación del presupuesto de 2024 se habilite una partida para que «se proyecte alguna actuación importante y se pueda paliar esa necesidad».

