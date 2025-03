Cáceres ampliará el número de licencias de taxi antes del verano

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 20 de marzo 2025, 12:17 Comenta Compartir

Cáceres aumentará el número de licencias de taxi antes del verano. Lo ha anunciado el concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, en el ... transcurso del debate de la moción presentada por Vox al pleno municipal sobre este asunto. En la actualidad, la capital cacereña cuenta con 75 licencias y los grupos políticos con representación coinciden en que son insuficientes, aunque no se ponen de acuerdo sobre las cifras finales. «Hay que consensuarlas», sugiere el Gobierno local. El concejal de Unidas Podemos, Álvaro Jaén, ha propuesto llegar a 90 licencias lo que supondría un incremento del 20 por ciento. La cifra, ha explicado, es la que trasladan los profesionales y permitiría facilitar la conciliación de los trabajadores y potenciar un servicio muy demandado por el crecimiento de la ciudad con barrios periféricos y la celebración de eventos. Sin embargo, Vox no ha aceptado las enmiendas de UP y el PSOE, cuya concejala, María Ángeles Costa, demanda ayudas para el sector.

En 1994 había 67 licencias en Cáceres. Más de tres décadas después son 75, con 1.275 habitantes por taxi, según el dato aportado por Eduardo Gutiérrez. El portavoz de Vox reclama incrementar el numero de licencias y mantener el 10 por ciento de vehículos adaptados, así como más taxis de eficiencia energética y un plan de seguimiento con un apoyo al sector. La moción ha salido adelante con los votos del PP y Vox y la abstención de Unidas Podemos y el PSOE. «Se han producido importantes cambios en la ciudad. En la movilidad, en hábitos de desplazamiento de los ciudadanos. Hay que adaptar la regulación, la ordenanza del taxi», ha subrayado Eduardo Gutiérrez. El edil de la formación de Santiago Abascal ve «justificada» una valoración del servicio para ver si se está dando respuesta a las necesidades de los usuarios con eventos multitudinarios como Womad, Extremúsika, Horteralia o la feria que «obligan a adaptar el numero de licencias a la realidad». «Nos dicen los profesionales que faltan 15 licencias. Necesitan llegar a 90. Es lo que nos solicitan. Por eso hay que concretar. Lo importante es hacernos eco de lo que reivindican los afectados», ha respondido el portavoz de UP en este debate. Por su parte, María Ángeles Costa, del grupo municipal socialista, sugiere «elaborar un estudio, escuchando al sector, vecinos y asociaciones de hostelería y usuarios», ha venido a decir. El PSOE considera que las nueve licencias de taxis adaptados son insuficientes en una población cada vez más envejecida. Los grupos coinciden en que también se debe aumentar esa flota. Cáceres tiene 75 licencias de taxi, nueve de ellos adaptados para personas con movilidad reducida. Los grupos coinciden en que se deben aumentar «Cáceres cumple con la ratio por habitante, pero es evidente que la ciudad ha cambiado sobre todo en población flotante», ha apuntado Pedro Muriel. El edil de Servicios Públicos avanza que en el segundo trimestre de año se iniciará el expediente para abrir un proceso de concesión de nuevas licencias. «Cáceres es un referente de eventos que provocan movimiento en fechas concretas y una necesidad de movilidad. Se generan necesidades y hemos mantenido reuniones con todos los sectores, la asociación de Radio-Taxi y los asalariados. También hemos hablado con los organizadores de eventos. Además hemos coordinado el servicio con la Policía Local», detalla. El Gobierno quiere aumentar el número de licencias, pero por ahora no aporta más datos. El número definitivo, según Muriel, se consensuará con los agentes afectados. «Pedimos un consenso lógico de necesidades. No digo 15, ni 20, ni 5. Digo que hay que consensuarlo», remata. Además se pondrá en marcha un proceso para actualizar la ordenanza vigente. «La mayor demanda detectada es la de taxis adaptados», adelanta Muriel. «Queremos revisar el funcionamiento del servicio. Hay que vigilar que en horas en las que hay demanda haya taxis en servicio», concluye. «Nuestro compromiso es iniciar el expediente para conceder nuevas licencias en el segundo trimestre del año en busca de la eficacia de un servicio necesario», ha recalcado el edil de área. Camino recuperado Por otra parte, también en la sesión plenaria de este mes de marzo de la Corporación municipal se ha tomado el acuerdo, que ya pasó por comisión de Urbanismo, de rechazar las alegaciones presentadas por un particular contra el acuerdo municipal del pasado noviembre para recuperar el camino público de Monte Almeida y cuya posesión se considera «indebidamente perturbada». El Ayuntamiento ordena la liberación del terreno ya que permitiría una salida y posible vía de evacuación de los vecinos de la zona de Cuartos del Baño, que se ven incomunicados cada vez que llueve y se producen crecidas en el río Salor. Si este particular no retira alambradas o pasos canadienses lo hará el propio Consistorio con una ejecución subsidiaria. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad de todos los grupos. Asimismo, en la sesión se ha aprobado la moción defendida por la portavoz socialista, Belén Fernández para el fomento de la participación en el sector educativo «mediante el impulso del Consejo Escolar Municipal». «Es importante actuar ante la normalización que pretende imponer discursos concretos como hace Vox. No tenemos competencias pero hay espacios en los que se puede actuar. Establecer espacios de colaboración y de compartir buenas prácticas entre padres, madres, profesorado... es básico», ha defendido Fernández. La propuesta socialista ha prosperado con los votos de apoyo de UP y PP. Vox se ha abstenido. El Ayuntamiento reconoce la trayectoria de Miguel Antonio Luceño Rubio El Ayuntamiento reconoce la trayectoria de Miguel Antonio Luceño Rubio. Ya fue nombrado hijo predilecto de la ciudad en un acto que se ha celebró en el salón de plenos en mayo de 2023. Allí estuvieron su viuda, hijos y nietos. El acto sirvió de homenaje a su aportación a la ciudad. Luceño ejerció como vocal en el Tribunal de Menores como primer psicólogo de la provincia, además de ser cofundador del centro Proa y director y secretario de la Escuela de Magisterio. Ahora tendrá también un espacio público que lucirá su nombre. Se trata del vial desde la carretera N-521 hacia el Residencial Universidad. Tras el acuerdo de pleno, se procederá a publicar en el BOP y habrá un acto oficial además de notificarse a la Junta de Extremadura y ser inscrito en el libro de honores. PP, PSOE y Vox votaron este jueves a favor mientras que Unidas Podemos se abstuvo. Asimismo, se procedió a la declaración institucional de adhesión a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón al premio Princesa de Asturias 2025 en la categoría de Cooperación Internacional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión