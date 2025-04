Mateos espera aprobar este jueves el plan de inversiones y la deuda cero en Cáceres

C. Mateos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, espera poder aprobar en el pleno municipal de este jueves el uso que dará el Ayuntamiento a 25 millones ... de euros del remanente de tesorería de 2023. El acuerdo con el grupo municipal Vox, que la semana pasada tumbó la propuesta del PP en un pleno extraordinario, es inminente, una vez que los populares han accedido a modificar algunas de las partidas que tenían previsto financiar con ese dinero, fundamentalmente las que tienen que ver con la Agenda 2030. Es previsible que los detalles del acuerdo se den a conocer este martes tras una última reunión entre los portavoces municipales de ambos partidos.

Mateos también dijo este lunes, en una entrevista en la Cadena Ser, que su gobierno tiene intención de reunirse con el grupo municipal del PSOE y con Unidas Podemos con el objetivo de alcanzar un consenso lo más amplio posible para sacar adelante los proyectos que quiere llevar a cabo con cargo al remanente, que son un plan de inversiones de 13 millones de euros y saldar la deuda financiera de 11,4 millones para sanear las arcas municipales.

El PP no logró sacar adelante ninguna de estas medidas en el pleno extraordinario celebrado la semana pasada, en el que la oposición (PSOE, Vox y Unidas Podemos) solo votó a favor de dos expedientes, que eran el pago del cien por cien de la carrera profesional a los trabajadores y el referido al pago de facturas pendientes.

Mateos reconoció que en el documento que fue al pleno no había ninguna propuesta del resto de grupos, pero no porque no se hubiese ofrecido. Aseguró que el concejal de Economía, Ángel Orgaz, había comunicado a todos los grupos que «aquellos que quisiesen hacer aportaciones al remanente remitiesen esas propuestas para tramitarlas e incluirlas en los expedientes si procedía».

Mateos espera que haya un acuerdo «en las próximas horas», y así lo confirman también fuentes de Vox consultadas por HOY. De ser así, el uso del remanente se podrá aprobar este mismo jueves en el pleno ordinario de junio. En cualquier caso, el alcalde asegura que el nuevo plan inversor pactado con Vox mantendrá «gran parte» de los proyectos iniciales.

El alcalde ha incidido en que para él lo importante es que los remanentes salgan adelante, porque al final «son inversiones, son mejoras en los barrios, son mejoras para los vecinos de Cáceres», además de «quitar la deuda que tiene el Ayuntamiento».

Por otra parte, Rafael Mateos han informado de que ya se ha recibido en el Ayuntamiento la notificación del expediente sancionador abierto al gobierno municipal por la Junta Electoral por hacer anuncios partidistas en la campaña de las Elecciones Europeas, en concreto por la rueda de prensa en la que se anunció el destino del remanente y por usar las redes sociales del Ayuntamiento para promocionarlas inversiones en la plaza de toros. Mateos ha reiterado que presentarán alegaciones dentro del plazo de cinco días establecido en la resolución.