El PP de Mateos, dispuesto a cambiar su plan de inversiones para obtener el sí de Vox en Cáceres

El Partido Popular de Rafael Mateos busca el sí de Vox a su programa inversor y a su deuda cero con cargo al remanente de ... tesorería por valor de 25 millones de euros después de que este jueves ambas iniciativas se quedaran en el cajón tras el rechazo de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Cáceres («socio preferente» del ejecutivo local, según las palabras del propio alcalde), junto al PSOE y a Unidas Podemos, que dejó a los populares en minoría, incapaz de sacar adelante sus propuestas.

Ángel Orgaz, portavoz del equipo de gobierno y responsable del área de Economía, ha confirmado este viernes que ya ha iniciado los contactos con Vox para tratar de sacar adelante el paquete de inversiones. Según ha explicado en la rueda de prensa ofrecida tras la celebración de la junta de gobierno, el PP estaría dispuesto a cambiar algunas partidas incluidas en esta batería de actuaciones, cuya ejecución asciende a 13,8 millones de euros.

La negociación se centraría en concreto, en los asuntos relacionados con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan global que busca lograr una prosperidad respetuosa con el planeta y sus habitantes. Vox rechaza de lleno esta agenda a todos sus niveles. Y el jueves fue el argumento empleado por Raquel Mirat y Eduardo Gutiérrez, los dos concejales de la formación en el Ayuntamiento, para justificar su rechazo al plan del PP.

«He hablado con el portavoz del grupo municipal de Vox, que es el que ha planteado qué propuestas no comparte; al Partido Socialista no sabemos qué inversión no le gusta»

«Para nosotros la prioridad ahora mismo es la reducción de la deuda y la inversión en los barrios. Y a partir de ahí tendremos que llegar a un acuerdo»

«Vox ha dejado de manifiesto que hay algunas propuestas, las relacionadas con la Agenda 2030, que no le gustan. Pues en esa negociación nosotros tendremos que ver qué es lo que más interesa a la ciudad de Cáceres en este momento. Y en eso estamos trabajando. Sin embargo, al Partido Socialista no sabemos qué inversión no le gusta de este expediente. Pediría al PSOE seriedad en la gestión. Estar en la oposición exige seriedad, no solo cuando se está en el gobierno. Y más cuando uno acaba de salir del gobierno municipal», ha dicho Ángel Orgaz.

Con el sí de Vox el PP podría sacar adelante su plan inversor y dejar a cero su deuda con los bancos. La partida relacionada con la Agenda 2030 (varias iniciativas relacionadas con temas medioambientales, como huertos urbanos) ronda los 30.000 euros. Si se mira con perspectiva, se trataría de una renuncia mínima por parte de Mateos si se compara con los 11,4 millones de euros destinados a eliminar los préstamos bancarios y a los casi 14 millones destinados a acciones diversas.

«Desde el mismo momento en el que ayer salimos del pleno, me puse a disposición de todos los grupos. Lo dije ayer y lo reitero hoy: estoy a disposición de todos los grupos. Es cierto que he hablado con el portavoz del grupo municipal de Vox, que es el que ha planteado qué propuestas no comparte de este expediente y habrá que ver qué pretende el gobierno con este expediente. Para nosotros la prioridad ahora mismo es la reducción de la deuda y la inversión en los barrios. Y a partir de ahí tendremos que llegar a un acuerdo», ha expuesto Orgaz.

Preguntado explícitamente si se van a retirar los temas rechazados por Vox, el portavoz ha respondido: «En ese proceso de diálogo y de escucha estamos».

Gobernar en minoría

Orgaz ha defendido, además, que lo ocurrido este jueves en el pleno municipal evidencia que no existe ningún pacto entre PP y Vox y que Mateos gobierna en minoría. «Pese a ese discurso que de manera reiterada algunos partidos, como el PSOE y Podemos, vienen mostrando diciendo que hay un gobierno de facto entre el PP y Vox, ha quedado de manifiesto que no hay gobierno conjunto», ha dicho.

Para concluir, ha pedido explicaciones a los tres partidos de la oposición por el cambio del sentido de su voto en el pleno de este jueves, que no coincidía con lo aprobado en la comisión previa celebrada el 6 de mayo. «Que los que cambiaron su voto, votando una cosa en la comisión y otra cosa en el pleno, expliquen por qué lo han hecho», ha incidido.

Tal y como se ha publicado, los populares se quedaron solos en la votación de los expedientes que se llevaron a la sesión plenaria de este jueves y que fueron sometidos a votación por separado con el resultado de que dos de ellos fueron aprobados por unanimidad (el pago de la carrera profesional a los funcionarios y otra partida para abonar facturas pendientes por valor de 83.000 euros), otro se rechazó con los votos en contra de PSOE, Vox y Unidas Podemos y los otros dos tampoco lograron salir adelante por los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Vox.

En la Comisión de Economía previa, celebrada el 6 de mayo, el PSOE y Vox se abstuvieron, postura que también adoptó Unidas Podemos salvo en el capítulo relativo al pago de la carrera profesional a los funcionarios (300.000 euros), donde votó a favor.