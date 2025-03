Cáceres tendrá un mirador en San Marquino con cafetería y el Albaicín de Granada como modelo

El Ayuntamiento rescata por fin el proyecto para que San Marquino disponga de un moderno y completo mirador. Serán necesarios 72.000 euros, a ... expensas de lo que puedan variar los precios de los materiales de la construcción. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha elaborado un anteproyecto que sirve de base para la redacción definitiva de esa actuación. El presupuesto base de esa contratación es de 5.800 euros. Javier Sellers, director del consorcio, es el autor del pliego de condiciones, un documento en el que se recoge la idea de construir una plataforma en la calle Venus que iría a ras de la propia vía pública y aprovechará el actual sistema existente de terrazas por lo que no será una obra complicada.

Entre los modelos que se toman en cuenta para que la ciudad cuente con una nueva imagen de marca de su fachada oriental está el Albaicín de Granada. Es, subraya Sellers, «el caso más paradigmático» con la vista monumental de la Alhambra desde un mirador que está en pleno casco urbano, como sería el de San Marquino y con la posibilidad de acceder a pie. La distancia visual es de 145 metros en el caso de Granada y de unos 200 en el de Cáceres. La empresa que contrate el Consistorio tendrá un mes para elaborar su trabajo. Será la base para la futura obra. Habrá mejoras en accesos, mobiliario e iluminación y una de las novedades es que se quiere incluir un servicio de cafetería.

El informe previo recoge que la visión Este de la capital cacereña desde esa barriada «es la mejor y más completa». Se plantea que se convierta en icono representativo de la ciudad con la particularidad de que Cáceres no cuenta con un monumento de referencia como pueden ser, se menciona, la Catedral en Salamanca o Santiago o el Alcázar en Toledo. El verdadero valor cacereño es «su monumentalidad» al ser distinguida la ciudad como patrimonio mundial. Eso se traduce en que los turistas al planificar sus visitas no tienen en mente un «monumento o destino de referencia». Surge así la «posibilidad de ejecutar un mirador patrimonial hacia la ciudad histórica», una idea que ha existido hace años, se apunta, «aunque nunca llegó a materializarse».

En 2019 el Gobierno del PP aludió a esa idea e incluso se llegó a presentar como propuesta con una fotografía con las vistas del futuro mirador. Entonces se cuantificó en 50.000 euros.

Entre las ventajas que se mencionan sobre ese proyecto se destaca que se puede acceder caminando, cuenta con transporte público (microbús) y dispone de zona de aparcamientos accesible.

El estudio elaborado por el director del Consorcio Ciudad Histórica apuesta por potenciar la imagen de la fachada oriental

El mirador se quiere complementar con otros dos existentes pero cuyo funcionamiento no ha sido el esperado. Uno es el denominado Banco más bonito de Cáceres, iniciativa de un particular que ofrece «una buena visión aunque no tan completa» como la propuesta. La otra es el mirador de las escaleras de Fuente Rocha. Se financió con fondos europeos a principios de siglo y está abandonado.

El Ayuntamiento se propone estudiar la estética y la divulgación de esos tres puntos para complementarlos en otras inversiones con esa visión de la fachada Este. El estudio menciona «la posible ubicación futura en el extremo sur del roqueado de la parcela de una instalación tipo cafetería o punto de hostelería». Los visitantes podrían así disfrutar de las privilegiadas vistas tomando un refrigerio.