María Guardiola dimite como concejala del PP en Cáceres y deja su puesto a Marisa Caldera

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 19 de julio 2022, 08:15

Tiempos de cambio en el Ayuntamiento de Cáceres. María Guardiola, elegida presidenta regional del PP en el congreso del partido celebrado el sábado en Badajoz, dimite como concejala. Este jueves, en el pleno ordinario de julio, se hará efectiva su renuncia. Será sustituida por la número 10 de la lista de los populares, Marisa Caldera, que ejercicio como responsable municipal de Asuntos Sociales durante el mandato de Elena Nevado como alcaldesa.

Es la segunda sustitución que se produce en las filas del Partido Popular. Pedro Muriel, número nueve de la lista a los comicios de 2019, ocupó el puesto de su compañera Carla Do Nascimento, que abandonó por cuestiones personales y profesionales.

Arriba, Javier González. Abajo Marisa Caldera, a la izquierda, y María Guardiola. HOY

María Guardiola avanzó el martes en el acto de cierre de campaña a la presidencia del PP en Cáceres que decía adiós al Ayuntamiento. Entró en 2015 y fue como concejala de Economía, también con Elena Nevado. Marisa Caldera venía de gestionar con dedicación exclusiva Asuntos Sociales. Tras quedarse fuera de la Corporación en 2019 volvió a su puesto de auxiliar de enfermería.

El pleno municipal contará con una nueva incorporación desde el jueves. Francisco Javier González Martín es profesional del sector sanitario. Iba el número seis en la lista de Ciudadanos en las municipales.

Ante la renuncia de Antonio Ibarra, el pasado mayo, le toca a él ocupar su puesto, pero con la particularidad de que se había dado de baja como afiliado en la formación liberal.

No tenía claro si debía o no dar el paso y también en Ciudadanos han mantenido que no tiene mucho sentido que alguien de fuera del partido entre en su grupo municipal. «Me lo voy a pensar y decidiré», dijo cuando trascendió su nombre como relevo de Ibarra Javier González, que explicó que ha pedido la vuelta a la formación y recogerá el acta de concejal. Lleva casi dos décadas en el sector sanitario, nació en 1977, es de Perales del Puerto, está casado y vive en Cáceres.

La portavoz municipal de Cs, Raquel Preciados, confirmó ayer que Javier González se integrará en el grupo aunque a ella no le consta que a día de hoy sea afiliado aún.

Ni siquiera consta, resaltó Preciados recientemente, que Javier González haya iniciado los trámites para afiliarse de nuevo, algo que sin embargo el interesado sí avanzó a este diario. En todo caso, fue la propia portavoz en el Ayuntamiento la que admitió que no era muy lógico que se integrase en el grupo municipal una persona que se había desvinculado hace tiempo de la formación. Se ha insistido ene se argumento.

Sin embargo, en principio, Javier González pasa a formar parte del grupo y no será concejal no adscrito. Se sentará junto a la misma Raquel Preciados y su compañero de bancada, que tampoco es afiliado, Antonio Bohigas.