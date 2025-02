Ciudadanos tendrá en Cáceres un nuevo concejal que se había dado de baja como afiliado

El pleno municipal contará con una nueva incorporación. Se trata de Francisco Javier González Martín, profesional del sector sanitario y que ocupó el número seis de la lista de Ciudadanos en las últimas elecciones municipales. La renuncia de Antonio Ibarra, por cuestiones personales, ha ... obligado a su sustitución como concejal. La baja del edil que fue la mano derecha de Cayetano Polo, exlíder local del partido en el anterior mandato y actual 'número 2', se hará efectiva en la sesión plenaria de este jueves.

Había dudas sobre el sustituto de Ibarra, ya que aunque Javier González era el siguiente en el orden establecido de la lista, su respuesta tras recibir la notificación oficial desde el propio Consistorio no fue inmediata. Se lo estuvo pensando durante varios días. No tenía claro si debía o no dar el paso y también en Ciudadanos se planteó la conveniencia de que el relevo lo diese alguien que estuviese implicado en el día a día del partido, algo que con Javier González no se daba, debido a su desvinculación.

Ampliar Javier González tiene 44 años y es visitador médico. HOY

«Me lo voy a pensar y decidiré», reseñó el interesado en una conversación con HOY. Finalmente, según ha confirmado, ha decidido aceptar y recogerá su acta de concejal. El nuevo edil deberá tomar posesión en pleno. «Me llegó la notificación de la Secretaría del Ayuntamiento y tras consultarlo con la familia y en el trabajo he decidido que sí», detalla. Javier González lleva casi dos décadas como trabajador del sector sanitario, en concreto como «informador técnico sanitario», tal y como recogía su ficha de presentación en la lista de la formación naranja que concurrió a las municipales en 2019. Está vinculado a la empresa Stada, compañía farmacéutica alemana especializada en genéricos.

González cree que no debe haber problemas para que se acepte su «reafiliación». «No me ha llamado nadie de Ciudadanos», admite

González Martín nació en 1977, es de Perales del Puerto, está casado y vive en Cáceres de donde son sus padres, tal y como aparece, igualmente, en su presentación como integrante de la lista. El futuro concejal confirma que formará parte del grupo municipal de Ciudadanos, al que se sumará con su portavoz Raquel Preciados y Antonio Bohigas.

Pese a ello, en la actualidad no es afiliado al partido. «Me di de baja hace un año aproximadamente. Me resultaba muy difícil compaginar mi trabajo y obligaciones familiares con el día a día de la política», asegura. Con respecto a su entrada en el grupo de Cs, reseña que lo hace «en base al reglamento orgánico municipal» al ser esa «la lista que concurría a las elecciones y pese a estar dado de baja». No obstante, adelanta que ya ha pedido su «reafiliación» a un partido por el que «he trabajado mucho y muy duro», insiste. Opina que no debe haber problemas para ello.

Todavía no ha hablado con Raquel Preciados, la portavoz municipal, pero sí ha mantenido contactos con Antonio Bohigas, el tercer concejal del grupo. Alcántara y Díaz, que iban en la lista de 2019, ahora son no adscritos. «No me ha llamado nadie. Solo Ñete para ponerse a mi disposición en lo que necesite», destaca. Preciados no se pronunció a la hora de redactar esta información sobre la nueva incorporación a Cs.