En marcha la obra que evitará bajadas de presión y reventones en 4.500 viviendas de Cáceres

Una inversión 'maldita' que se bloqueó en 2018 y generó tensiones políticas

La gran obra que comenzó en 2018 se retoma seis años después y con casi todo por hacer. La renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en distintas barriadas y en el centro forma parte del plan de inversiones de Canal y corresponde a su tercer año. El problema es que en marzo de 2018 se iniciaron los trabajos, pero pocos meses después, en agosto, quedaron paralizados . Excaserva renunció y el asuntó se encaminó hacia los tribunales. La parte de la obra que quedó pendiente se adjudicó a otra constructora, Senpa. Tras intervenir en la calle Gil Cordero pidió un modificado de contrato para atender partidas que no aparecían. El Ayuntamiento no autorizó algunas. «Debido al importe presupuestario que requería la modificación se optó por la rescisión del contrato», se detalla en la memoria del nuevo proyecto, ahora en marcha. Que hayan pasado seis años y entre tantos avatares retrata una iniciativa que parece 'maldita', casi gafada, a tenor de las dificultades encontradas y los retrasos acumulados. Los trabajadores de la primera constructora se quedaron sin trabajo, el caso se judicializó y la suspensión de la obra provocó tensiones políticas ya que la oposición pidió explicaciones al Gobierno municipal. Ha pasado tanto tiempo que de aquellos protagonistas ya no queda casi nadie. La alcaldesa era Elena Nevado , del PP. Hoy es eurodiputada. Las explicaciones las pidió Cayetano Polo, entonces portavoz de Ciudadanos. Hoy está retirado de la política. El Ayuntamiento proyectó los trabajos en San Francisco para los meses de julio y agosto de 2018 con el fin de evitar un mayor perjuicio a los vecinos. Al quedar paralizados el plan se vino abajo. «Lo que no puede hacer el Gobierno es parapetarse tras la concesionaria y hacer como si no pasase nada», criticó Cayetano Polo. Lejos de solucionarse, el problema se enquistó. Llegó el PSOE al Consistorio tras las elecciones municipales de mayo de 2019. Anunció que a fInales de 2021 o comienzos de 2022 como muy tarde se acometería esa renovación integral de las redes de saneamiento y abastecimiento. Tampoco pudo ser. En un acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación, la Corporación provincial asumió la renovación de Rodríguez Moñino con su reforma. Esa vía, al igual que León Leal, han salido de este proyecto. En el caso de San Francisco y alrededores, se espera como agua de mayo para no tener nuevas averías y reventones.