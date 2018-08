Excaserva suspende los trabajos y abandona la obra de la red de agua en Cáceres Imagen de archivo de las obras en Gil Cordero. :: hoy Queda en el aire la actuación prevista en San Francisco, que debía terminar en septiembre y afecta al área de los Juzgados y el Hospital MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Sábado, 4 agosto 2018, 08:49

La empresa adjudicataria de las obras de mejora de la red de agua en el centro, San Francisco y Aldea Moret ha decidido paralizar los trabajos. Esta misma semana, Excaserva ha dirigido un escrito a Canal de Isabel II en el que detalla las discrepancias que mantiene en cuanto a la interpretación del contrato firmado y los pliegos. Tanto para la concesionaria del servicio municipal como para el propio Ayuntamiento el problema que se genera es serio. Supone que no podrá comenzar la actuación prevista en la Ronda de San Francisco. Afecta a más de 300 viviendas y 23 locales comerciales, pero sobre todo tiene importancia porque en la zona se concentra una gran actividad, por negocios de hostelería, el hospital y el Palacio de Justicia, así como el complejo cultural San Francisco. La obra debía haberse iniciado en julio para estar concluida a la vuelta de las vacaciones, en septiembre. Se habían elegido esas fechas porque serán necesarios cortes de tráfico en una arteria fundamental para las comunicaciones en la capital.

Excaserva SL fue la adjudicataria de las obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en un concurso al que se presentaron 13 empresas. El presupuesto era de 1,78 millones y su oferta llegó a 1,22 millones. Fueron exactamente 556.473 euros menos, con una baja del 31 por ciento. Según fuentes consultadas por este diario, esa diferencia de precio de licitación y adjudicación es la que ha hecho sopesar a la empresa que no le resulta rentable seguir adelante. Sin embargo, Roberto Torres, director general de la mercantil madrileña, aclaró a HOY que esa no ha sido la razón de fondo de la paralización de los trabajos, que han quedado en suspenso. Torres señaló que se están «buscando alternativas» ante las «discrepancias» con Canal sobre la interpretación de los pliegos y del propio contrato.

Ni una zanja abierta

«No hemos dejado ni una zanja abierta. Lo que hemos hecho se ha terminado y se ha hecho correctamente, pero lo que falta, tendrá que esperar», admite. La solución que propone la empresa es la cesión de la obra a un tercero. Para ello, debería dar su visto bueno Canal de Isabel II, que es la sociedad que la contrata. Otra alternativa, en caso de que la anterior no prospere, es la rescisión del contrato. «Ha habido una suspensión temporal. La solución sería una cesión de obra. Se haría una liquidación y otra empresa, con la autorización de Canal, se ocuparía de terminar lo que falta». El director de Excaserva insiste en que los trabajos se habían venido realizando «de forma escrupulosa y a un buen ritmo» a pesar de que el proyecto «tiene carencias».

Solo en la zona de Gil Cordero, Sanguino Michel y Avenida de Alemania y alrededores, la actuación de mejora de la red afectaba a unos 13.000 vecinos. En esa parte de la ciudad, donde comenzaron en abril, son más de 5.000 viviendas y 700 locales. Los trabajos también incluyen Aldea Moret, San Francisco, Rodríguez Moñino...

El inicio en la zona que falta se pospone por ahora sin fecha, algo que ayer aún no se daba por seguro en el Consistorio. No obstante, Canal de Isabel II confirmó a HOY que Excaserva había solicitado su renuncia, aunque no ofreció más detalles sobre los pasos que se darán a partir de aquí. En San Francisco los trabajos debían terminar el 2 de septiembre. Para entonces es posible que ni hayan comenzado siquiera.