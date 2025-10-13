HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Amelia David e Isidro Timón en la sala Maltravieso junto a los carteles de distintos montajes. JORGE REY

Maltravieso, el único teatro alternativo de Cáceres, cumple una década

El espacio de la calle Parras, abierto en 2015, mantiene viva en la ciudad la pasión hacia las artes escénicas desde su sala, su escuela y su compañía

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:32

Hace 10 años justos, en octubre de 2015, el dramaturgo y director teatral Isidro Timón y la actriz Amelia David posaban para este ... diario en la entrada de Maltravieso, un proyecto al que quedaban días para abrir como escuela de teatro y también, como propuesta a medio plazo, como sala. El nombre estaba elegido de forma muy consciente, en honor a la cueva cacereña que atesora milenios de historia y que es la primera prueba de la vocación artística del ser humano. Se ubicaron en el local que ocupó una tienda de antigüedades en la calle Parras al que dieron la vuelta para que se adaptara a sus nuevos usos. Trataban de responder así a la demanda social de una escuela donde personas de todo tipo pudieran aprender teatro por mero placer, para incorporarlo a su vida cotidiana.

