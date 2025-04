El líder de la secta desmantelada pedía a sus seguidores saber usar armas

Enganchaba a los seguidores con su carisma, les escuchaba y les hacía sentir especiales con un discurso en el que mezclaba autoayuda y mensajes pseudoespirituales, ... una especie de religión sui géneris con Jesucristo en el centro. Luego todo dejaba de ser tan blanco: pedía dinero a sus adeptos y les incitaba a aprender utilizar armas. Antonio Gómez Martín, el fundador de la asociación 'Ahora estás en casa', fallecido en enero de 2024, logró engañar a más de cien personas que cayeron en sus redes y a los que estafó cerca de un millón de euros. Varias de ellas denunciaron en Jaén, aunque están repartidas por distintas partes de España y otros países. Tienen un grupo de Whatsapp que se llama 'Libres'.

La operación Hervasio de la Guardia Civil, por la que se han detenido a tres personas e investigado a ocho ha destapado la actividad que inició Gómez Martín pero que continúo después de su muerte, a través de su mujer, Mari Luz. La adquisición de armas (se incautaron 80 en los registros de la Guardia Civil en Cáceres, Jaraíz de la Vera y Hervás) tenía el objetivo de poder combatir las amenazas que le agobiaban. «Hay que estar preparados, armados, porque estamos mandando un mensaje que la Iglesia no quiere y al mundo le chirría y los poderosos se nos pueden echar encima», arengaba Antonio a sus fieles, publica en ABC la periodista Cruz Morcillo.

Víctima: «Me escuchó con una sonrisa y luego me metí de lleno, les doné dinero, unos 50 o 100 euros les daba al mes»

Alcalde de Jaraíz de la Vera: «Aunque vivían aquí no hacían ninguna actividad, no participaban en nada del pueblo»

La relación entre actividades sectarias y armas es insólita, y para comprenderla hay que tirar de la biografía que Gómez Martín que publica en su web. Entre otras profesiones de lo más dispares había sido instructor en defensa personal policial para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y había formando a policías, guardias civiles, escoltas, agentes de seguridad, vigilantes privados. Es lo que puede leerse, aunque al parecer, según indica la Guardia Civil, las mentiras rodeaban la vida de esta pesona.

Enganche

Cruz Morcillo ha logrado hablar con una de las víctimas de esta secta, que es además denunciante. Ella conoció a Antonio Gómez Martín en un vídeo de Youtube al que llegó en un mal momento de su vida. Allí el gurú relataba su experiencia cercana a la muerte en la que había llegado a hablar con Jesucristo. Esta víctima comenzó a seguirle hasta que en 2018 le conoció en un curso que impartía en Nerja. «Me escuchó todo el tiempo con una sonrisa y luego me metí de lleno, claro que les doné dinero aunque no tenía nada, pero 50 o 100 euros les daba cada mes pese a que solo cobraba una ayuda». A los cuatro años dejó Jaén y se trasladó a Cáceres, en donde trabajó para la organización, en concreto en la tienda del barrio de Nuevo Cáceres, un local de publicidad en donde se vendían también los libros del líder de la secta. A esta víctima, que llegó a sacarse la licencia de armas, empezaban a parecerle extrañas cosas como que Antonio dijera que era Jesucristo, y también «sus malas palabras, insultos y amenazas», tal y como publica Morcillo, que señala que hay adeptos que llegaron a perder 20.000 euros. Nueve meses después de trasladarse a Cáceres huyó. Pidió que le devolvieran unas joyas que había donado pero le dijeron que se habían perdido. La Guardia Civil las encontró en el registro de la casa familiar, junto a 64.000 euros envueltos en papel aluminio, en paquetes de dos o tres mil euros.

Invisibles en Jaraíz

El líder de 'Ahora estás en casa' nació en Casares de las Hurdes y estaba muy ligado a Hervás, en donde tenía una finca que utilizaba para realizar convivencias. Según explica un vecino de esta localidad su funeral, que se llevó a cabo en esta localidad, congregó a muchos de sus adeptos. «Fue como una fiesta», indica.

Antonio y su mujer vivían en Jaraíz de la Vera desde hace años, en donde regentaban un herbolario que en los últimos tiempos, antes incluso de la muerte de Antonio, estaba ya en decadencia. Después de su fallecimiento este se cerró.

Según explica el alcalde de la localidad, Luis Miguel Núñez, la pareja no socializaba en el pueblo. «No hacían ninguna actividad, no iban al teatro o a tomar una cerveza, no participaban en nada, vivían en Jaraiz pero realmente no eran de aquí», explica Núñez, que señala que Mari Luz, la mujer de Antonio, se encuentra en libertad y se la ha visto por el pueblo. «La asociación no estaba registrada en el pueblo y no sabíamos que existía», apunta el regidor, que cree que tampoco hay víctimas en el propio municipio.

Este diario llamó ayer a Mari Luz, que colgó el teléfono al escuchar que se le llamaba desde este medio de comunicación. En la página web de la asociación pueden verse fotografías de los colaboradores de la misma, entre los que se encuentran perfiles de lo más diversos y de varios países.