El canal de Youtube del líder de la secta de Cáceres acumula 90.000 suscriptores

Era su forma de conectar con el mundo y de captar seguidores y donantes, y muchas víctimas le conocieron así, viéndole a través de Internet, ... como una forma de buscar luz. Antonio Gómez Martín, el líder de la secta desarticulada en Cáceres, explicaba sus teorías en los más de 600 vídeos que publicó en su canal de Youtube, larguísimas disquisiciones sobre la reencarnación, el alma o cómo conseguir «la iluminación final», entre otras teorías. Se dirigía a sus seguidores de forma sencilla, apelando a una relación directa con la religión, con Jesucristo, o dando consejos sobre cómo vivir una existencia más plena. El canal continúa abierto y tiene casi 90.000 suscriptores. A pesar de que Antonio Gómez Martín falleció en enero de este 2024 siguen actualizándose sus vídeos, para dar, quizás, la falsa sensación de que el líder continúa de alguna forma presente, tal y como sugiere un vecino de Jaraíz de la Vera, que apunta a que se juega con la idea de la resurrección de esta persona, cuyo funeral se celebró en Hervás.

Más de una hora

Se trata de grabaciones largas, que superan en muchas ocasiones la hora de duración, y en la mayoría de los cuales solamente habla él. En el vídeo '¿Qué ocurrirá el día de tu muerte?' aborda las experiencias de personas que habían estado al borde de su fallecimiento, como le ocurrió a él mismo, que sufrió un infarto en 2011, momento a partir de cual comenzó su periplo como escritor y líder pseudoespiritual. Su lenguaje es llano. «Tú no te vas a enterar ni de la misa la media cuando te mueras, porque no vas a ver nada que te haga pensar que has muerto, solo que 72 horas antes empezarás a tener respuestas muy claras, a pensar en cosas diferentes y a ver en sueños a seres que te dicen que han venido a buscarte». También hay vídeos en los que permite que los seguidores le hagan preguntas, como si fuera un consultorio. Cuestiones de todo tipo a la que él da vueltas con su estilo de autoayuda, llamando por su nombre a sus interlocutores.

Todos los comentarios de personas que entran en su canal son positivos, de personas que muestran su admiración hacia el líder de la asociación 'Ahora estás en casa', lo que hace pensar que se aplica algún tipo de filtro para evitar que las víctimas puedan dejar sus impresiones.