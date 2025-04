Desmantelan una asociación pseudorreligiosa que estafaba a sus donantes y poseía 80 armas

Un local comercial en el Nuevo Cáceres lleno de tazas serigrafiadas con la cara de Jesucristo, libros de pseudoespiritualidad y productos de merchandising en el ... escaparate. El establecimiento, llamado 'Alma con alma. Sublimación' forma parte de la asociación ilícita 'Ahora estás en casa', desarticulada por la Guardia Civil en el marco de la operación Hervasio que ayer se dio a conocer. La tienda está situada en el número 5 de la peatonal calle Jerusalén, en donde ofrecía la venta de todos esos objetos y servicio de reprografía e impresión de artículos.

La asociación, fundada por Antonio Gómez Martín, una especie de gurú (ya fallecido) con 90.000 seguidores en Youtube, llegó a estafar un millón de euros mediante engaños y coacciones a al menos un centenar de víctimas para adquirir con su dinero armas principalmente. Se han incautado 80 por un valor total de 73.000 euros.

Además de en Cáceres capital esta red estaba asentada en las localidades de Jaraíz de la Vera y Hervás y en la operación ha sido detenidas tres personas y otras ocho investigadas en las provincias de Cáceres, Toledo, Córdoba y Pontevedra.

En la propia web de la asociación se detalla su actividad y cómo se inició. Antonio Gómez Martín aparece como un hombre «polifacético» y con muchas ocupaciones (desde la hostelería hasta la ebanistería pasando por la instrucción en defensa personal y las terapias alternativas). En 2011 sufre un infarto de miocardio que le lleva vivencias sobrenaturales que relata en el libro, 'Ahora estás en casa', que da nombre a su organización. Tras esta obra escribió otros cuatro libros. La web explica que los donativos iban dirigidos a un comedor social en Argentina y la tienda de Cáceres y para la difusión en redes sociales de los mensajes Gómez-Martín, que tiene un canal con 90.000 seguidores que todavía sigue activo y donde se siguen subiendo videos.

La Guardia Civil informa de que los denunciantes (ex miembros de la asociación) habrían sido víctimas de las acciones del principal líder, «quien les convenció para vender sus bienes y entregar las ganancias a esta organización», pero no aclara si este es Gómez Martín u otra persona que haya continuado con su actividad. El 17 de septiembre se publicó en la web un comunicado sin firmar en el que se informa que quedaban «limitadas todas y cada una de las actividades asociativas» tras «la denuncia en contra de la asociación y de sus colaboradores». En ese momento anunciaron que no se podían hacer ingresos ni cualquier otra actividad económica hasta nueva orden. «Ya está todo en manos de la justicia, permanecemos unidos y aportando luz en todo lo acontecido».

Los investigadores han cifrado en 42.000 euros el dinero invertido en compras de armamento de diversas características. Los responsables del grupo persuadían a sus principales colaboradores para la obtención de todas las licencias de armas posibles, especialmente para armas cortas de tiro deportivo.

En los seis registros llevados a cabo, la Guardia Civil encontró armas ilegales, armas de guerra inutilizadas y de aire comprimido. También hallaron silenciadores de armas largas y 7.600 cartuchos metálicos de diferentes calibres. En el interior de los domicilios también se localizaron más de 64.000 euros en metálico y material informático valorados en unos 20.000 euros. También hay bloqueadas numerosas cuentas bancarias de la asociación y de particulares investigados.