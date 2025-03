Laura Santos, la nueva concejala de Ciudadanos en Cáceres que se dio de baja en el partido

Ciudadanos tendrá en Cáceres una nueva concejala que, paradójicamente, ya no está vinculada a la formación naranja. Se trata de Laura Santos Silveira, número 10 ... de la lista del partido en las elecciones municipales de 2019. Hasta allí ha ido corriendo el turno tras las distintas renuncias producidas. En la actualidad, Cs solo tiene un representante en el Consistorio cacereño, pese a que obtuvo cinco asientos en la Corporación que salió de los últimos comicios, Óscar Redondo.

Primero se fueron Francisco Alcántara y Mar Díaz, ahora no adscritos. Posteriormente, renunció Antonio Ibarra, que dejó su puesto a Javier González (número 6). Finalmente, se han ido este último, Antonio Bohigas y Raquel Preciados. Los dos primeros aparecen en la lista electoral del PSOE y Preciados ha 'fichado' por el PP.

Redondo ha llegado a ser concejal por Cs como número 7. El puesto 8 lo ocupaba en 2019 María Antonia Cayetano, por lo que también podría haber formado parte del pleno municipal, aunque decidió no hacerlo al estar ya fuera del día a día del partido. La misma situación se dio con el numero 9, Marius Blanco.

Laura Santos, por contra, ha optado por vivir la experiencia de ser concejala. Lo curioso es que tampoco está ya en Ciudadanos, puesto que se dio de baja. Se muestra receptiva ante la llegada de su credencial y ha optado por dar un paso adelante, pese a que no permanecerá ni un mes como edil. Tomará posesión si no hay cambios en el pleno del jueves 18 de mayo.

Antecedentes

La misma situación se produjo ya con Javier González, que entró en el Ayuntamiento frente a la posición oficial del que fue su partido y en el que había pedido la baja por motivos personales. Luego optó por solicitar el alta otra vez. Sus intervenciones en los plenos a la hora de votar los distintos asuntos fueron por libre. Su relación, al igual que la de Bohigas, con la entonces portavoz, Raquel Preciados, era nula.

Santos, de 36 años, es licenciada en Pedagogía y tiene un master en Orientación Educativa. Dice que ser edil unos días supone una «experiencia muy bonita en nuestra sociedad democrática»

Pese a no pertenecer a Cs, Laura Santos, cacereña de 36 años, licenciada en Pedagogía y que es funcionaria de carrera, ha tomado la determinación de convertirse en concejala por unas semanas. «Tomo posesión con ilusión, aunque sea por poco tiempo», analiza. Habla de una «experiencia muy bonita en nuestra sociedad democrática que no todo el mundo tiene la suerte de vivir».

No es la primera vez que pasa. Javier González también decidió en julio ser concejal tras haberse dado de baja en el partido

Santos estudia en la actualidad Psicología y tiene un master en Orientación Educativa. Trabaja en la Consejería de Educación, en el equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Trastornos Graves de conducta, en Cáceres.

La toma de posesión de Laura Santos aparece en el punto número dos del orden del día previo al pleno. Se verá en Junta de Portavoces este viernes. El tercero es la toma de posesión de Joaquín Valhondo, pero no se llegará a producir, según el propio interesado. Valhondo es presidente vecinal de Montesol y a comienzos de año dimitió como coordinador de Ciudadanos en Cáceres y se dio de baja en el partido. «He mandado un escrito a través del registro para comunicar al Ayuntamiento que no voy a tomar posesión. Para un mes no me interesa. No tengo interés porque no creo que pueda aportar mucho en tan escaso tiempo», reflexiona.

De esta forma, todo indica que Cs terminaría el actual mandato municipal con solo dos ediles, Redondo y Santos. «Queda poco tiempo. No se descarta que no se recojan las actas, con el consiguiente ahorro para el Ayuntamiento», decía en marzo el coordinador provincial del partido, Miguel Julián tras la marcha de González y Bohigas. Aún no había dimitido Preciados. El propio Julián, de 56 años y concejal en Garrovillas, ha entrado en el pleno de la Diputación en lugar de Antonio Bohigas. Ocupa el número tres en la lista de Cs en Cáceres para la Alcaldía en las municipales del 28-M.