Óscar Redondo recogerá el acta de concejal de Ciudadanos en Cáceres, pero María Antonia Cayetano renuncia

Óscar Redondo, cacereño de 46 años y diplomado en Enfermería, tomará posesión como nuevo concejal de Ciudadanos en Cáceres. Fue el número 7 de la lista de la formación liberal en las elecciones municipales de 2019 y por tanto el siguiente al que corresponde el ... acta tras la renuncia en marzo de los ediles Javier González y Antonio Bohigas. Ambos se han incorporado a la lista del PSOE para los comicios del 28-M.

Este miércoles se celebrará Junta de portavoces en el Ayuntamiento para definir el orden del día con los expedientes de un pleno extraordinario previsto para la próxima semana, en principio para el miércoles 12. El primer punto de debate es la toma de posesión de Redondo, natural de Cáceres, profesional del sector sanitario y que ya fue número 8 a la Asamblea de Extremadura por Cáceres.

En 2016 fue candidato al Senado. Sobre su incorporación al Consistorio había dudas en Cs, tal y como admitió el coordinador provincial, Miguel Ángel Julián. No en vano, llegó a reseñar que ante la premura de tiempo y las dificultades para encontrar relevos no se descartaba, incidió, que los candidatos no recogiesen sus actas «con el consiguiente ahorro para el Ayuntamiento», tal y como apuntó el que será nuevo diputado provincial en sustitución de Antonio Bohigas.

«Es un honor»

No obstante, Óscar Redondo confirma que recogerá su acta. «Es un honor poder ser concejal de mi ciudad, aunque sea por un periodo corto de tiempo», indicó a HOY. Por contra, aunque su credencial se recibió en el Ayuntamiento finalmente no ocupará su asiento María Antonia Cayetano.

Para cubrir la vacante que queda, Cs tendrá que llamar al número 9 de la lista, Marius Blanco, hoy ya desvinculado del día a día del partido

Era la número 8 y por tanto la siguiente en el orden establecido para ocupar una de las dos vacantes. El pasado lunes mandó un escrito dirigido al alcalde en el que, como se esperaba, renuncia. Lo hace «por motivos personales» y solicita que se dé por recibido dicho escrito para que le «sea aceptada y tramitada su renuncia». Curiosamente, en el orden del día de los expedientes que pasan por la Junta de portavoces figura como punto número dos la «toma de posesión de María Antonia Cayetano López como concejala del grupo municipal Ciudadanos». La explicación es que se ha seguido el procedimiento administrativo, con la notificación a la interesada y la solicitud de credencial. «Llegó el lunes, pero mi decisión de no tomar posesión es firme, tal y como ya he explicado», analiza Cayetano.

