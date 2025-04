Miguel Julián, edil de Cs en Garrovillas, sustituirá a Bohigas como diputado en Cáceres

Miguel Ángel Julián Martín, de 56 años, concejal en el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar, será el sustituto de Antonio 'Ñete' Bohigas como portavoz ... de Ciudadanos en la Diputación de Cáceres, tras el 'fichaje' del concejal y diputado provincial por el PSOE, junto a su compañero de Corporación Javier González. Los dos irán en la próxima lista a las municipales de mayo en las filas socialistas. Sus dimisiones se harán efectivas en el pleno del jueves 16. La de Bohigas, en la Diputación, también se abordará la sesión plenaria prevista para finales de marzo.

En el Consistorio, Ciudadanos tiene serias dificultades para sustituir a los dos dimisionarios. En la Diputación el relevo será el cacereño Miguel Julián, que además de edil en Garrovillas y es el coordinador provincial de la formación naranja.

Estudió en el colegio Paideuterion, ha sido empresario en el sector de la seguridad y de la alimentación y en la actualidad ejerce como celador en el hospital Universitario. En su perfil en redes sociales aparece como 'maestro quesero', lo que corresponde, detalla, a parte de su formación y una actividad emprendedora con la que, apunta, recibió dos premios en esa materia en los años 2005 y 2007.

Miguel Julián reseña que, aunque no se ha hecho aún oficial su nombramiento, sí está definido en el partido que él es el elegido en caso de que no siguiese Antonio Bohigas, como finalmente ha sucedido.

«He hablado con Fernando Baselga (coordinador del comité autonómico y candidato a la presidencia de la Junta) y solo quedan los trámites administrativos», incide. Julián es, además, el coordinador provincial de Cs y asume las dificultades que se van a dar para ocupar los asientos que dejan desde este jueves en el pleno de Cáceres Bohigas y González. El segundo había tomado posesión como edil en julio, pese a que se había dado de baja como afiliado y en el partido no vieron con buenos ojos su incorporación.

De hecho, la comunicación entre Bohigas y González con la portavoz, Raquel Preciados, ha sido mínima. Javier González pidió el alta como afiliado de nuevo y se estrenó rompiendo la disciplina de voto junto al propio Bohigas. Era un expediente relativo a la revisión de la ordenanza de plusvalía, que se aprobó con los votos del PSOE, Unidas Podemos y el no adscrito Teófilo Amores. Votaron entonces en contra el PP y Raquel Preciados (Cs). Alcántara, Díaz (ex de Cs), Bohigas y González se abstuvieron. «Lo he hecho por sentido común», replicó entonces el hombre que ahora aparece en el número 21 de la lista de Luis Salaya a las municipales de mayo. No está por tanto en un puesto de salida. Más opciones tendrá su compañero y amigo Bohigas. Va en el 9.

María Antonia Cayetano, número 8 de la lista, no tiene previsto recoger el acta de concejala. El 7, Óscar Redondo, es probable que tampoco lo haga, asume el coordinador provincial de Cs

En las municipales de 2019, Bohigas fue el número 5 de Ciudadanos. González había sido el seis. Entró por Antonio Ibarra (2), que presentó su dimisión. Antes se habían ido de Cs, aunque mantuvieron sus actas como no adscritos, Francisco Alcántara (1) y Mar Díaz (4). De esta forma solo queda como concejala Raquel Preciados (número 3 de la lista). Se comprometió a seguir hasta final de legislatura aunque su nombre se ha vinculado al PP en los círculos de la política local. Ella se ha limitado a asegurar que ha recibido muchas propuestas pero que no hay nada firme.

El coordinador provincial de Cs señaló ayer que es probable que Óscar Redondo, por motivos profesionales, no recoja el acta. Era el número 7. María Antonia Cayetano (8) confirmó a HOY que no será concejala por «cuestiones personales». De ser así, correrían los puestos. Se llegaría al 9, con Marius Blanco, que admite estar desvinculado ya del día a día de Cs. La número 10 fue Laura Santos y el 11 Joaquín Valhondo, que dimitió como coordinador local.

«Queda poco tiempo. Puede haber problemas, por lo que no se descarta que no se recojan las actas, con el consiguiente ahorro para el Ayuntamiento», resume el coordinador provincial y futuro nuevo diputado y portavoz, Miguel Julián. Él tomaría posesión en abril.