Un juzgado confirma que la empresa de la mina podrá hacer sondeos en la zona menos protegida de Valdeflores

La empresa promotora de la mina y planta de tratamiento de litio de Cáceres podrá llevar a cabo nuevas tareas de investigación con sondeos ... en 475 hectáreas del paraje de Valdeflores. Es una zona con un grado de protección menor que el resto, y que por lo tanto no está afectada por la prohibición de la actividad extractiva que recoge el plan municipal de urbanismo. Así lo establece una sentencia emitida la semana pasada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres, la cual desestima un recurso presentado por un particular contra el permiso de investigación denominado 'Ampliación Valdeflorez', concedido por la Junta en diciembre de 2020 para un terreno distinto a donde se encuentra el yacimiento de litio, y en el que la empresa pretende ubicar «instalaciones industriales y auxiliares» para la explotación subterránea de la mina.

La empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), filial de Infinity Lithium, registró en su momento dos solicitudes de permisos de investigación, una llamada 'Valdeflorez' para las cuadrículas mineras donde se encuentra el yacimiento, y otra 'Ampliación Valdeflorez' para un terreno adyacente y mucho más extenso que abarcaba 1.329 hectáreas. El permiso 'Valdeflorez fue denegado por la Junta en abril de 2021 con el argumento de que el plan de urbanismo de Cáceres prohíbe la actividad extractiva en el suelo afectado por esa solicitud, una decisión que el pasado diciembre ha sido ratificada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 en un auto que la empresa ya ha anunciado que ha recurrido.

Permiso con restricciones

La sentencia que ahora emite ese mismo juzgado se refiere al otro permiso, 'Ampliación Valdeflorez', que fue concedido por la Junta a TEL en diciembre de 2021, pero con muchas restricciones porque los sondeos y calicatas no se podrán llevar a cabo en las 1.329 hectáreas que pedía la empresa, sino tan solo en las 475 que cuentan con un grado de protección menor. En el resto se permite la investigación pero solo mediante técnicas no invasivas, como las de tipo geofísico, de fotointerpretación o satelitales. Contra esa concesión se presentaron varios recursos por la vía administrativa que el ejecutivo regional rechazó. Ahora se desestima también el recurso judicial presentado por un particular.

La sentencia recuerda que el permiso 'Ampliación Valdeflorez' concedido por la Junta ya recogía las limitaciones propuestas por el Ayuntamiento de Cáceres en sus alegaciones al expediente, pues de hecho quedaron excluidas las cuadrículas mineras situadas en Suelo No Urbanizable de Protección de Masas Forestales Montaña en grado 2 (SNUP-M2), donde la actividad extractiva no se permite. Es decir, que la empresa no podrá intervenir en parajes como la antigua mina de San José, la cumbre de Cerro Milano ni las estribaciones de la sierra de Portanchito.

En cambio, según argumenta la sentencia, en ese mismo informe municipal se señalaba que la actividad extractiva sí es compatible con las zonas clasificadas como Suelo No Urbanizable de Proteccion LLanos (SNUP-Ll), Dehesa (SNUP-D) y Montaña en grado 1, siempre que se obtengan las licencias y permisos municipales y ambientales correspondientes. El juez señala por lo tanto que «la administración minera no podía denegar el permiso de investigación por motivo de su incompatibilidad urbanística».

La sentencia indica también que los sondeos previstos se encuentran a más de dos kilómetros del suelo urbano, y que en las propias condiciones del permiso de investigación otorgado se indica que «en caso de acometerse labores mineras que impliquen la realización de trabajos con maquinaria pesada (sondeos mecánicos y/o calicatas) dentro de áreas protegidas o la realización de nuevas pistas o caminos de acceso o modificación sustancial de los existentes, se deberá someter a evaluación ambiental abreviada el correspondiente documento ambiental».

La empresa promotora ha argumentado por su parte que «la ejecución de los sondeos previstos ni siquiera requerirá labores de desmonte, explanación o grandes movimientos de tierra». Asegura que «solo se desbrozarán los caminos preexistentes, así como las plataformas de sondeos que hace años se hicieron en el lugar para investigar el yacimiento de la mina San José».

La resolución judicial dice además que el recurrente no ha aportado «ninguna prueba» de que las tareas de investigación autorizadas vayan a afectar a las aguas subterráneas de la zona.

La sentencia no es firme y se puede interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días.

La empresa recurre la denegación de 'Valdeflorez'

Extremadura New Energies (ENE), la firma bajo la que ahora opera Infinity Lithium para el proyecto minero de Cáceres, ha anunciado que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia de primera instancia conocida en diciembre que avala que la Junta le denegara el permiso de investigación ‘Valdeflorez’, el que afecta directamente a los terrenos donde se encuentra el yacimiento de litio y donde pretende construir la planta de tratamiento.

En relación a la sentencia más reciente hecha pública este lunes, la que confirma el permiso de investigación ‘Ampliación Valdeflorez’, el consejero delegado de ENE, Ramón Jiménez, considera que «ratifica la compatibilidad urbanística de las labores en el área de ampliación de Valdeflórez y sustenta la opción elegida para la solicitud concesión de explotación, lo cual supone un importante respaldo a la tramitación en la que viene trabajando la empresa en las últimas semanas«.

Para la zona en la que se encuentra el yacimiento de litio que ENE pretende explotar mediante galerías subterráneas, y para la cual se ha rechazado el permiso de investigación, la empresa ha anunciado que tiene previsto utilizar un ‘permiso de exploración’ que solicitó en su momento con el nombre ‘Extremadura’, que una vez concedido le permitiría pedir directamente la licencia de explotación, tal y como establece la Ley de Minas para los yacimientos que se consideran viables y suficientemente conocidos.