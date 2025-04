La justicia falla desde hace 14 años a favor de la ciudad de Cáceres en disputas sobre la muralla

El Ayuntamiento de Cáceres, es decir, la propia ciudad, lleva 14 años 'ganando' patrimonio medieval para el uso público. Desde que en el año 2009 ... se recuperara la Torre de los Púlpitos, que reclamaban para sí dos miembros de la familia Mayoralgo, otros dos casos más (la Torre de los Pozos y la Torre Redonda) han dado cuenta de la dificultad para justificar la propiedad privada de espacios situados en la muralla y a cuya batalla judicial los particulares acuden con antiquísima documentación, en algunos casos en castellano antiguo, que termina pesando menos que el derecho de la ciudad a usar estos restos. Son procesos judiciales en los que se llega a hacer «arqueología jurídica», pero en los que esos documentos no son suficientes para generar titularidad, destaca un experto consultado por este diario.

Una de las aspiraciones eternas de Cáceres y su turismo es aumentar la pernoctación de los turistas en la ciudad, algo que se consigue incrementando el circuito turístico, como en el caso de la 'liberación' de estas tres torres de la muralla almohade.

En marzo de 2009 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres emitió una sentencia histórica, ya que se declaraba la Torre de los Púlpitos, situada junto al Arco de la Estrella, de titularidad municipal, «por no haber existido adquisición de la propiedad de dicha Torre, ya por prescripción adquisitiva, ya por cualquier otro título, a favor de los descendientes de D. Michael de Mayoralgo», precisaba el texto legal. El 12 de diciembre la Torre de los Púlpitos se abrió al público.

La 'conquista' de esta torre no fue un proceso rápido ni sencillo. El Ayuntamiento comenzó a luchar en los tribunales en el 2004, cuando el PP gobernaba en la ciudad. En 2007 tomó las riendas del gobierno municipal el PSOE con Carmen Heras como alcaldesa, que no abandonó la lucha. Todo empezó cuando el hizo visitable la Torre de Bujaco, pero al intentar hacer lo mismo con la de los Púlpitos, se encontró con la oposición de varios miembros de los Mayoralgo, que ya no podían acceder a la Torre al haber vendido en 1992 el palacio.

Otra de las grandes piezas ganadas para el patrimonio urbano es la Torre Redonda y el tramo de la muralla que le da acceso. El pasado 14 de febrero la Audiencia Provincial de Cáceres dio la razón al Ayuntamiento en la disputa por estos espacios, que el consistorio había inscrito a su nombre. Aunque la demandante esgrimía un documento del consistorio cacereño de 1762 concedido a Antonio María de Ulloa y Carvajal en el que se acordaba «la gracia y merced» de la Torre Redonda y del tramo de muralla, la Audiencia señala que no equivale a un título de propiedad y dominio, porque lo que se permite es el uso. La Torre Redonda, es una de las dos, junto a la del Aver, que el Ayuntamiento quiere hacer visitables en la segunda fase de la rehabilitación de la muralla, actualmente parada por falta de financiación. En el caso de la Torre Redonda se ha interpuesto recurso de casación ante el Supremo y la propietaria sigue haciendo uso de ella.

Un tercer caso, el más reciente, vuelve a mostrar las dificultades de particulares para justificar la propiedad del patrimonio de la muralla cacereña. En este caso se trata de la Torre de los Pozos, abierta a las visitas en 2008. La familia Quirós denunció la decisión que tomó el pleno del Ayuntamiento el 19 de mayo de 2022 en el que se inscribía en el Inventario de Bienes Municipales el tramo número 9 de la muralla, donde está la Torre de los Pozos y el Baluarte. Esta sentencia confirma que ambos vestigios son de dominio público y no pertenecen a ningún particular, pese a lo que sostenía la familia, que esgrimía sucesivos contratos de arrendamiento con el Ayuntamiento, y decía que este no había presentado ningún documento que acreditara su titularidad. El elemento central de la sentencia apunta a que el carácter defensivo de estos restos ratifican el carácter demanial de la Torre de los Pozos. Es, igual que las otras dos Torres que estuvieron el liza, de todos los cacereños.