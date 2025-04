Una sentencia establece que la Torre de los Pozos de Cáceres es de dominio público

C. Mateos

La Torre de los Pozos y el tramo de muralla adyacente, donde se encuentra la llamada Plaza de Armas, son de dominio público y no ... pertenecen a ningún particular. Así lo establece una sentencia emitida este jueves por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, que rechaza el recurso que habían presentado dos hermanos contra la inscripción de estos inmuebles en el Inventario de Bienes Municipales, alegando que son propiedad de su familia.

Los demandantes recurrieron la decisión que tomó el pleno del Ayuntamiento el 19 de mayo en el que se daba de alta y se inscribía en el Inventario de Bienes Municipales el tramo número 9 de la muralla, donde se encuentra ubicado el Baluarte de los Pozos. El juez ha fallado que se trata de elementos de naturaleza demanial, es decir, de dominio público. Entre otros argumentos, apela a los artículos del Código Civil que establecen que las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio se definen como bienes de dominio público, por lo que no pierden su naturaleza demanial como bienes de uso público local.

La sentencia matiza que el inventario municipal es «un mero registro administrativo», que por sí solo no genera derechos de propiedad a favor o en contra del Ayuntamiento, para lo cual habría que recurrir a la jurisdicción civil, no al contencioso. No obstante, rechaza los argumentos en los que los demandantes basaban su recurso, que eran tres.

En primer lugar, indicaban que el Ayuntamiento viene reconociendo de forma expresa que esa parte de la muralla pertenece a la familia Quirós mediante sucesivos contratos de arrendamiento. Además, consideran «errónea» la interpretación de los textos históricos que hacen los técnicos municipales sobre el derecho de paso hasta la torre, y señalan que todos estos elementos constructivos figuran en el catastro como propiedad de los demandantes, sin que el Ayuntamiento, según dicen, haya presentado documento alguno que acredite su titularidad.

Arrendamiento «irrelevante»

La sentencia tumba todos estos argumentos. Considera «irrelevante» que el Consistorio haya venido arrendado estos espacios para poder usarlos, ya que lo que hay que determinar es si se trata o no de bienes de naturaleza demanial, una condición que ni prescribe ni está sujeta a acuerdos externos. Sobre la interpretación de los textos históricos, el juez indica que los demandantes no aportan ninguna prueba que avale su análisis, y en relación al catastro, señala que exigiría un «estudio civil» que excede las competencias del contencioso.

Además de rechazar los argumentos de los recurrentes, la sentencia destaca que ellos mismos «no han desplegado, fuera de este recurso, la acción lógica esperada de cualquier persona que vea atacada su propiedad por una obra ajena», es decir, que «permitieron a su vista, ciencia y paciencia» que el Ayuntamiento realizara obras sobre los elementos cuya propiedad reclaman, sin mostrar oposición alguna.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

José Ramón Bello

El concejal de Urbanismo en funciones, José Ramón Bello, dijo este viernes tras conocer la sentencia que «desde que comenzaron los trabajos de restauración y recuperación del lienzo de San Marquino, ya se había elaborado un dossier informativo con importante información tanto histórica como arqueológica en el que se demostraba que lo que en su día fue la Plaza de Armas de la fortaleza, hoy conllevaba todo un conjunto defensivo que se define por el cubo del Olivar de la Judería, la Torre del Gitano también conocida como Torre de los Pozos con el espigón, la Torre de los Aljibes con su espigón, lienzos de muralla y la Plaza de Armas que fue rellenada con los restos procedentes de la construcción de la iglesia de San Francisco Javier».

«Celebramos que se haya desestimado este recurso y esto se une a los diferentes elementos jurídicos y procedimientos que hemos llevado a cabo en esta legislatura para defender la propiedad municipal, como la Torre Redonda y otros espacios de la muralla», apuntó el concejal.