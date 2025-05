Un joven es condenado en Cáceres a 13 años de cárcel por violar a la hermana pequeña de un amigo

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 13 años de prisión a un joven que violó a una adolescente de 15 años, la hermana ... pequeña de un amigo que le había invitado a su casa.

El suceso ocurrió en una localidad de la provincia de Cáceres en noviembre de 2017, pero no fue denunciado hasta el año 2021, en el mes de marzo, cuando la víctima ya tenía 18 años. La joven vivía con su hermano y su madre, quedando solos un sábado los dos hermanos al irse de viaje la madre. Por la noche el hermano invitó a dos amigos a su casa, estando la hermana haciendo los deberes en su habitación.

El hermano se fue a comprar comida y bebida con uno de los amigos, alrededor de las once y media de la noche, y el segundo amigo aprovechó que estaba en la casa solo con la joven, para entrar en su habitación y violarla usando la fuerza. La muchacha gritó que no quería hacer nada con él, que la dejara en paz, pero el agresor no le hizo caso. Cuando eyaculó se fue de la habitación, sin decir nada, dejando allí a la joven llorando, saliendo más tarde de la habitación para sin ser vista por el hermano y los amigos, ducharse en un cuarto de baño alejado en donde no había agua caliente.

Según la versión del hermano, cuando llegaron con la bebida y comida vieron al otro invitado en el salón normal, como si no hubiera pasado nada, marchándose al cabo de un rato.

Miedo a declarar

La víctima no dijo nada a su hermano de lo que había ocurrido por miedo. Al día siguiente su violador le mando un mensaje pidiendo verla, pero ella no respondió. No le tenía como contacto, pero supo que era él al reconocerle en la foto del whatsapp. Pasados unos días, la joven se lo contó a una amiga, enseñándole los moratones que tenía en las muñecas. La amiga le animó a que pusiera una denuncia, y al no hacerle caso habló con el hermano, al que contó que su hermana había sido violada. El hermano le pidió que se lo dijeran a la madre, pero ella insistió en callar lo ocurrido "para no tener problemas", según afirmó.

Denuncia tres años después

La madre no se enteró de lo que había ocurrido hasta tres años y medio después, al estar presente en una discusión entre sus dos hijos, en donde también estaba el entonces novio de su hija, a la que ella le había contado lo que le había pasado antes de empezar a salir con él. El novio le echó en cara al hermano de su novia que no hubiera hecho nada cuando fue agredida. La víctima contó entonces lo ocurrido a la madre, que le dijo que tenía que denunciar “sí o sí”, insistiendo el hermano en que por culpa de haber chicas como ella, que tienen miedo a denunciar, hay personas que siguen haciendo el mal, que lo más justo era que denunciara.

La convencieron y se inició el procedimiento judicial, en el que el violador declaró que nunca había tenido relaciones sexuales con la chica que le denunciaba, que nunca había estado en su casa y que nunca había sido amigo de su hermano. Apoyando esta versión el otro amigo que estuvo en la casa.

Falso testimonio

La Audiencia considera que hay pruebas suficientes para asegurar que la violación existió, y por eso condena al agresor a 13 años de cárcel, y que esté en libertad vigilada otros 10 años una vez que salga de la prisión. Se le prohíbe ponerse en contacto con la víctima o acercarse a ella durante 20 años. También se le impone indemnizar con 30.000 euros a la joven.

Por otra parte, el tribunal pide que se inicie una instrucción para acusar de falso testimonio al amigo que estuvo en la casa y declaró que no era cierto.

La sentencia puede ser recurrida en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.