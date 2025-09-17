HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Irish Fleadh contará en Cáceres con personalidades de la cultura irlandesa

El festival se celebra del 19 al 21 de septiembre con conciertos en Santa María y sesiones de improvisación en varios espacios de la ciudad

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

El festival Irish Fleadh llega un año más a Cáceres, del 19 al 21 de septiembre, con las tradicionales 'sessions' en diferentes espacios de la ciudad, los conciertos en la plaza de Santa María y la participación de una serie de personalidades irlandesas para «enriquecer» la experiencia cultural y reforzar los lazos entre España e Irlanda.

Entre los invitados confirmados se encuentra Brinsley McNamara, conocido por su humor y su mirada peculiar a la cultura irlandesa. McNamara se desplaza hasta Cáceres para realizar un documental de radio para la cadena irlandesa Newstalk sobre el Cáceres Irish Fleadh. Newstalk es una emisora de radio de gran importancia en Irlanda, principalmente por su papel como la única emisora de radio comercial de debate y noticias a nivel nacional en el país.

También viajará a Cáceres Seamus O'Hara, el «visionario» detrás de la aclamada cervecería artesanal O'Hara's. Su participación destacará la rica tradición cervecera de Irlanda, permitiendo a los asistentes degustar y aprender sobre una de las bebidas más emblemáticas del país.

Visita del nuevo embajador

La cita con la música irlandesa también recibirá al nuevo embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. «Su asistencia subraya la importancia de este festival como plataforma para fortalecer las relaciones diplomáticas y culturales entre ambas naciones», asegura la organización en nota de prensa.

El festival de cultura irlandesa contará con la presencia de representantes del Cabildo de La Palma y de la asociación Amigos de Irlanda de Santa Cruz de La Palma.

