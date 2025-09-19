HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 19 de septiembre, en Extremadura?
Helga de Alvear y su hija Patricia en una foto tomada en Alemania, país natal de la coleccionista. HOY

Patricia de Alvear

Hija de Helga de Alvear y vicepresidenta del patronato de la Fundación
«Helga decía que no quería homenajes, pero seguro que hoy estaría encantada»

El Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres celebra este fin de semana un homenaje a la galerista, que falleció el pasado mes de febrero

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:02

Siete meses después del fallecimiento en el mes de febrero de la galerista alemana Helga de Alvear a los 88 años el museo que ... lleva su nombre, su gran proyecto profesional, le rinde este fin de semana un primer gran homenaje para rendir tributo a su legado y a su importante papel para el arte contemporáneo europeo y también para la ciudad.

