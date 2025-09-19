Siete meses después del fallecimiento en el mes de febrero de la galerista alemana Helga de Alvear a los 88 años el museo que ... lleva su nombre, su gran proyecto profesional, le rinde este fin de semana un primer gran homenaje para rendir tributo a su legado y a su importante papel para el arte contemporáneo europeo y también para la ciudad.

Numerosas personalidades del mundo del arte acudirán a esta cita, que cuenta con un acto privado y una intensa programación pública que se desarrollan hoy y mañana. También lo harán dos de sus hijas, la destacada compositora María de Alvear y Patricia, que releva a su madre en la vicepresidencia del patronato de la Fundación que gestiona el Museo. Patricia aborda en esta entrevista la figura de Helga de Alvear como coleccionista enorme pero también como madre de tres hijas, abuela de seis y bisabuela de tres, la última de las cuales a la que no llegó a conocer.

–¿Qué supone para la familia que se lleve a cabo este homenaje?

–Es un honor enorme, me demuestra el enorme cariño que tenía muchísima gente hacia mi madre.

–¿Cómo lo van a vivir, van a acudir muchos miembros de su familia?

–Estaremos mi hermana mayor y yo. Mi hermana María va a hacer un pequeño concierto, una pieza creada para ella, va a ser muy bonito. Estará también una de sus nietas, el resto viven en el extranjero y no han podido aunque lo han intentado.

–¿Qué pensaría tu madre de que se le vaya a realizar un homenaje? No era una persona de darse mucha importancia...

–Mi madre probablemente diría que vaya tontería, no le gustaban estas cosas, pero luego seguro que estaría encantada. Creo que estaría fascinada y con una gran sonrisa y disfrutando un montón de todo el cariño de la gente, que le gustaba.

–En el homenaje privado estarán el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el artista Santiago Sierra, la ex ministra de Cultura Ángeles González Sinde, entre otras relevantes figuras...

–Exactamente, y yo sé que a ellos les hace muchísima ilusión, han sido muchos de ellos los que han dicho que querían participar y estar aquí. Por eso se lo agradezco enormemente. Siempre pasa eso, que no te das cuenta de lo importantísima que era una persona hasta que no está esa persona, hasta que se ha ido. Para mí mi madre era mi madre, claro. Yo sabía las cosas del museo, aunque no estábamos muy involucrados. Y ahora cada vez que vemos un artículo o algo referente a ella nos quedamos con los ojos grandes y pensamos: «era algo verdaderamente grande».

–Durante estos siete meses largos sin ella, ¿habéis notado que su figura sigue de alguna forma presente en el mundo del arte?

–Sí, ha habido mucha gente que me ha llamado y que me ha contactado. Sandra Guimaraes, la directora del Museo, hace una labor maravillosa y está todo el rato en contacto conmigo y comunicándomelo todo.

–¿Cómo ha ido usted, ahora que es vicepresidenta del patronato, integrándose en la vida y en el funcionamiento del Museo Helga de Alvear?

–Antes de que falleciera mi madre ya había acudido a las reuniones del patronato con ella, eso no ha cambiado mucho, ha seguido igual y realmente como han sido las vacaciones no me he involucrado mucho, pero Sandra siempre me ha mantenido al día de lo que estaba haciendo, me ha mandado un montón de vídeos y el museo está yendo fantásticamente, sobre todo gracias a ella.

–Su madre quería que se llenara de gente, de niños, de vida y que el arte penetrara en la sociedad.

–Y se está consiguiendo gracias a la directora y con todas las actividades y la programación que se está llevando a cabo.

Galería

–Helga de Alvear llevó a cabo su actividad como coleccionista en la galería que llevaba su nombre en la calle Doctor Fourquet de Madrid. ¿Continúa la actividad de la galería?

–La galería de Madrid está cerrada y desgraciadamente no sé lo que va a pasar, porque depende un poco de mí y de mis hermanas y tenemos que discutir que es lo que va a pasar. Por ahora legalmente no puede funcionar y después, veremos qué pasa. Es un asunto que está pendiente.

–La adquisición de obras la hizo su madre en vida, pero al no estar ella ¿ya no continúa?

–Claro, es que una cosa era la galería y otra el Museo.

–Una cosa pendiente en el Museo Helga de Alvear es el traslado de la totalidad de las obras a los almacenes de la ciudad. ¿Están ya disponibles?

–Eso está en proceso, son unos almacenes bastante potentes porque son muchas obras las que tiene que acoger.

–Sería el paso definitivo para que toda la colección esté reunida en Cáceres como era el deseo de su madre.

–Eso es.