Hallan con deshidratación severa y heridas a un hombre cuya desaparición se denunció en Cáceres

La Guardia Civil ha localizado en el municipio de El Frasno al hombre, de 80 años

MÉRIDA.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

La Guardia Civil ha localizado en el municipio zaragozano de El Frasno a un hombre de 80 años que desapareció el pasado jueves, 25 de septiembre, en la Comunidad de Madrid. Se trata de una persona con deterioro cognitivo y que, en el momento del rescate, presentaba una deshidratación severa y heridas por una caída.

Un día después de que un familiar denunciara en Cáceres la desaparición, la Central de Emergencias de la Guardia Civil recibió un aviso en el que alertaban de que se escuchaban gritos de auxilios en un camino próximo al término municipal de El Frasno.

Los agentes localizaron a un varón que se hallaba en un camino. Mientras los efectivos lo auxiliaban, se avisó a los servicios sanitarios para que se trasladasen a la zona, al tiempo que los agentes verificaron que este hombre llevaba desaparecido desde el día anterior.

