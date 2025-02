Las grandes inversiones del presupuesto participativo de 2022 en Cáceres siguen a la espera

Los representantes vecinales piden que no se repitan propuestas

Si hay una reivindicación que hacen suya los representantes del movimiento vecinal cacereño es que no se repitan propuestas en los presupuestos participativos que ya fueron aprobadas en su día. En este sentido, reclaman que ese compromiso adquirido por el Gobierno para hacer las obras acordadas en otros ejercicios sea firme. El Consejo de Participación debe decidir en un par de semanas qué peticiones de esas 300 presentadas para 2024 reciben su visto bueno. El objetivo es que no se repitan pasos ya dados. «La obligación que tiene el Gobierno es la de cumplir con los compromisos. No puede ser que se abra un proceso de participación, los vecinos pidamos unas inversiones y después de que se aprueban, no se hagan. Eso pasó en 2019», recuerda José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación vecinal. El monumento al motero, los baños en la Plaza Mayor o la pista de Casa Plata datan de ese ejercicio. Para Raúl Pérez, presidente de Cáceres el Viejo, «es mejor no pedir nada y que se cumpla con lo comprometido», subraya. Otra situación que se da, añade Ayuso, es que las obras se hagan «tres años después de aprobarse, en el mejor de los casos». En ese sentido, en 2021 se aprobaron la pista de Sierra de San Pedro o el techado de la pista de Batalla del Salado. El contrato de la primera se firmó con la constructora por 102.272 euros en mayo. La adjudicación de la segunda no se cerró hasta junio por 142.079 euros.