González Cascos, el alcalde de Cáceres 'olvidado'

El pleno municipal de hoy lleva entre los asuntos del orden del día el reconocimiento a los alcaldes que ha tenido Cáceres desde la llegada de la democracia. Cuatro antiguos regidores pondrán sus nombres a calles o parques: Juan Iglesias Marcelo, Carmen Heras, Carlos Sánchez Polo y José María Saponi. No están todos. Elena Nevado, alcaldesa entre 2011 y 2019, no figura porque se considera que sigue activa en la vida política, al ser diputada regional por el PP. Más allá de ese caso, solo hay una ausencia que no ha sido hasta ahora explicada, Luis González Cascos (1979-1980).

La modificación del callejero para dejar sitio a quienes un día dedicaron su vida a la gestión municipal presenta esa ausencia destacada. González Cascos (Mata de Alcántara, 1926) es un caso llamativo por sí mismo. Fue el primer alcalde de la capital cacereña tras las primeras elecciones después de la dictadura.

Su familia se trasladó a Cáceres y él estudió Derecho en Salamanca, aunque no llegó a terminar la carrera al pasar a ocuparse de los negocios de la familia cuando murió su padre. Era maestro nacional y no llegó a ejercer. Se había presentado a las elecciones como cabeza de lista de Unión de Centro Democrático (UCD). El partido de Adolfo Suárez logró 10 concejales en la ciudad, uno más que el PSOE, con Pablo Naranjo al frente. Los independientes de Juan Bazaga obtuvieron cuatro y el PCE, dos.

Curiosamente, tal y como relata Manuel Vaz-Romero en su libro 'La ciudad de Cáceres y sus alcaldes en el siglo XX', el candidato más votado fue Pablo Naranjo, con 11 votos, frente a los 9 de Luis González Cascos. Sin embargo, como ninguno logró la mayoría absoluta «se decidió nombrar alcalde al cabeza de la lista más votada». La prensa comenzó a cubrir los plenos y los «nuevos tiempos» con la democracia fueron recibidos como «un buen augurio», repasa el autor. En su toma de posesión, González Cascos pidió la colaboración ciudadana: «Espero que los cacereños me ayuden», proclamó.

Su objetivo fue «ser útil a Cáceres», pero no duró mucho, ya que no llegó a agotar su mandato. Dimitió en junio de 1980. Su sucesor fue Manuel Domínguez Lucero. Otro alcalde que no aparece en la lista de los reconocidos, pero porque ya cuenta con una glorieta que lleva su nombre desde diciembre de 2014

En un acto de celebración de los 30 años de consistorios democráticos, en abril de 2009, González Cascos tomó la palabra en el salón de plenos para hablar de «la necesidad de escuchar a la gente, de hablar con el ciudadano», cuenta en su crónica en HOY Sergio Lorenzo. La entonces regidora, Carmen Heras, anunció su propuesta para que una plaza se denominase 'Plaza de la Democracia'. A las calles que desembocasen en ella se les pondrían los nombres de los exalcaldes democráticos. No llegó a hacerse realidad.

Luis González Cascos se queda como el 'olvidado' entre los regidores cacereños. Juan Iglesias Marcelo, recientemente fallecido, tomó el relevo de Domínguez Lucero entre 1983 y 1987. Pondrá nombre al parque situado entre las calles Venezuela y Cristu Benditu, conocido como 'Parque Llopis Ivorra-Maltravieso'.

Su sustituto fue Carlos Sánchez Polo, regidor entre el 87 y el 95. También tendrá un parque. En concreto, un espacio público situado en las traseras del barrio de Las Candelas. José María Saponi será homenajeado al dar nombre al Parque del Perú. Ocupó el sillón presidencial desde 1995 hasta 2007.

Ese año llegó al Consistorio Carmen Heras, que ejerció como alcaldesa hasta 2011. Heras pondrá nombre al vial de Cáceres el Viejo, una dotación que fue muy reivindicada por los vecinos y que se proyectó durante su mandato. Luis González Cascos, que murió en 2016, tuvo en su época un importante peso en la ciudad. No en vano, fue también presidente de la Caja de Ahorros de Cáceres o de la Cámara de Comercio, entre otros cargos ocupados.

El concejal de Patrimonio explica que se ha seguido la propuesta que hizo Teófilo Amores pero avanza que más adelante se reconocerá al que fue primer edil de la democracia

Consultado al respecto, el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, coordinador de esta iniciativa, destaca que los reconocimientos están extraídos de una moción presentada en su día por el concejal Teófilo Amores. Cuando se aprobó el inicio del expediente González Cascos ya quedó fuera pese a que en la resolución de Alcaldía del pasado 17 de junio se destaca el trabajo y los valores democráticos de esos políticos. «Proponemos que los alcaldes desde la llegada de la democracia deben recibir el reconocimiento de la ciudad», se lee textualmente. En el caso del primero de esos alcaldes no ha sido así. «El objetivo es que en el futuro se presenten más propuestas y se incluyan entre otros el primer alcalde», menciona Bello.

No ha habido reivindicaciones para esa figura. En la comisión de Acción Comunitaria los nuevos nombres del callejero contaron con los votos a favor de los concejales del PSOE, los no adscritos y Cs. PP y Unidas Podemos votaron en contra. El pleno aborda hoy los cambios propuestos sin una sola mención para el que fue el primer edil democrático.

Temas

Ayuntamiento de Cáceres