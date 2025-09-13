HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Foto del primer claustro del curso 2025/2026 del colegio San Antonio de Cáceres. En la primera fila, de izquierda a derecha, fray Javier, fray Guillermo y Manuel Díaz Buiza junto al equipo docente del centro. CEDIDA

Los franciscanos garantizan su continuidad en el colegio San Antonio y en el convento de Santo Domingo de Cáceres

La orden explica que el traslado de frailes que ha dejado al centro educativo de la capital cacereña sin religiosos en sus aulas atiende a reajustes por la escasez de vocaciones

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:01

Los franciscanos garantizan su continuidad en Cáceres, tanto en el colegio San Antonio de Padua como en el convento de Santo Domingo. ... El mensaje de tranquilidad llega desde la provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, a la que pertenece la capital cacereña. Y se produce después de que los traslados de frailes que se han llevado a cabo este verano hayan dejado al centro educativo sin religiosos en sus aulas por primera vez en sus 104 años de historia.

