Los franciscanos garantizan su continuidad en el colegio San Antonio y en el convento de Santo Domingo de Cáceres

Los franciscanos garantizan su continuidad en Cáceres, tanto en el colegio San Antonio de Padua como en el convento de Santo Domingo. ... El mensaje de tranquilidad llega desde la provincia franciscana de la Inmaculada Concepción, a la que pertenece la capital cacereña. Y se produce después de que los traslados de frailes que se han llevado a cabo este verano hayan dejado al centro educativo sin religiosos en sus aulas por primera vez en sus 104 años de historia.

«Es un nuevo ciclo. Los frailes están pero en otras modalidades», asegura Manuel Díaz Buiza, presidente de la titularidad de los colegios franciscanos en España de la provincia de la Inmaculada. Está al frente de 14 centros educativos, entre ellos el San Antonio. Díaz Buiza, que también es franciscano, está muy familiarizado con Cáceres, ya que residió en la capital durante una década larga. Se marchó en 2011.

Tal y como publicó este diario el pasado mes de agosto, los tres religiosos que permanecían en el colegio cacereño, entre ellos el director Juan Carlos Moya, han sido trasladados a otras ciudades españolas, de manera que en el centro ha dejado de haber profesores de la orden este curso.

Se ha puesto en marcha una propuesta de sostenibilidad para optimizar las instalaciones educativas

Un fraile se desplazará desde Ávila una vez al mes y se ha incluido a otro dentro del equipo directivo del centro

En su lugar, según expone Díaz Buiza, hay un fraile dentro del equipo directivo. Se trata de fray Guillermo Cerrato, hasta ahora superior del monasterio de Guadalupe. Con los cambios efectuados este verano, este veterano fraile ha sido trasladado a Cáceres y ahora es el superior del convento en la capital cacereña, situado muy cerca de la Plaza Mayor. Además, según detalla el presidente de la titularidad de los colegios franciscanos, se ha designado a otro fraile más joven, fray Javier, para que visite el colegio al menos una vez al mes y esté «en los momentos más significativos» del San Antonio. Este religioso está destinado en Ávila y sobre él recaerá la labor pastoral que debe ejercer en el colegio.

Desde la orden se asegura además que «el carisma franciscano», está garantizado en el colegio. Los cambios efectuados en Cáceres entran dentro de los capítulos provinciales, que tienen lugar cada tres años y que implican reestructuraciones internas con movimientos de religiosos. Díaz Buiza justifica la ausencia de profesores frailes en el San Antonio en reajustes motivados por la falta de vocaciones que amenaza desde hace tiempo a la iglesia. «Hay escasez de frailes y tenemos que repartir», resume a modo ilustrativo.

En este «nuevo ciclo» del colegio San Antonio se ha contratado a un profesor de religión laico para cubrir las clases que hasta ahora impartían los frailes que se han marchado.

Tras los cambios introducidos en la orden, en el convento de Santo Domingo quedan en la actualidad cuatro frailes – «cuando yo estuve en Cáceres había 12 ó 13», apostilla el responsable de los colegios de la provincia franciscana–. De estos cuatro religiosos, dos están recién llegados. Uno de ellos es fray Guillermo. Y el otro, fray Hipólito, que también procede el monasterio de Guadalupe, según detalla Díaz Buiza. Tienen 74 y 80 años de edad. La presencia de franciscanos en la ciudad ha sido ininterrumpida desde que llegó la orden en 1915.

El pasado 1 de septiembre Díaz Buiza se trasladó a Cáceres para participar en el primer claustro del curso. En esa reunión estuvieron también fray Guillermo y fray Javier, los dos religiosos que siguen vinculados al colegio San Antonio en esta nueva etapa.

Descenso de alumnos

El colegio San Antonio es uno de los centros concertados de la ciudad donde más impacto está teniendo la bajada del número de niños. Para este curso que acaba de empezar tan solo ha recibido 15 matrículas en primero de Infantil, frente a las alrededor de 40 que hay en las Josefinas y en las Carmelitas, y las más de 60 en Licenciados Reunidos.

Díaz Buiza achaca este descenso a la bajada de la natalidad, a lo que se une la distancia a la que se encuentra el centro. El San Antonio inició en 1921 oficialmente su primer curso en dos edificios de la calle Margallo, lugar donde más tarde se construyó el Gran Hotel Don Manuel. En 2003, la institución se trasladó a un moderno complejo en La Sierrilla, más alejado del centro. «Las instalaciones son espectaculares y hasta ahora hemos tenido bachilleratos muy numerosos», se afirma desde la orden.

Con el fin de optimizar los espacios, los franciscanos han puesto sobre la mesa una propuesta de sostenibilidad para el centro educativo. De momento, señala Díaz Buiza, no hay medidas concretas pero una de las opciones que se manejan es poder alquilar las instalaciones a diferentes colectivos durante las horas en las que el centro no tiene actividad. De momento, ilustra, se ha apostado por la energía solar como medio de suministro para el colegio.

El San Antonio cuenta para esta nueva etapa con una nueva directora titular: Beatriz Rodríguez Maldonado, que está al frente también del colegio franciscano de Puebla de Montalbán, en la provincia de Toledo.