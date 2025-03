La Fiscalía no pide condena para el policía nacional acusado de matar a un preso fugado en Cáceres

El martes, 8 de noviembre, comienza en la Audiencia Provincial de Cáceres el juicio contra el policía nacional de Cáceres acusado de matar a un ... preso fugado del Palacio de Justicia cacereño el 2 de marzo de 2018. Está previsto que la vista oral dure tres días por la cantidad de peritos que van a declarar.

Hay juicio porque el pasado mes de julio no se llegó a un acuerdo. Al agente le ofrecieron que no se celebraba la vista oral, que no se iba a tener que sentar en el banquillo de acusados, si aceptaba ser condenado como responsable de un homicidio imprudente leve, lo que supondría no ser condenado a prisión ni ser retirado de su trabajo; pero tendría que pagar una multa de alrededor de 540 euros y, junto al Estado pagar a la familia del fallecido una indemnización de unos 200.000 euros.

El policía mantuvo que él es inocente y, por tanto, se va a celebrar el juicio, en el que solo es acusado de homicidio por la familia del fallecido ya que el ministerio fiscal terminada la investigación realizada en el Juzgado número 2 de Cáceres solicitó el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones.

El abogado de la familia insistirá que el agente fue quien mató a Jean Paul S. Q., y pedirá que sea condenado a una pena de prisión de uno a cuatro años, que se le inhabilite para su profesión durante seis años y que indemnice a la familia con 240.000 euros.

El abogado del acusado, Ángel Luis Aparicio, pedirá su libre absolución.

Jean Paul S.Q., de origen colombiano, de 24 años, fue detenido en Cáceres dos meses antes de su muerte. El 2 de enero de 2018 estaba con unos familiares en la avenida de España merodeando junto a las joyerías Tous y Jambor. Los movimientos del grupo le resultaron extraños a un agente fuera de servicio y llamó a la Policía. Cuando acudieron varios coches patrullas Jean Paul escapó. Le siguieron varios agentes a los que tiró piedras, hasta que fue detenido con ayuda de un vehículo policial que le golpeó en una pierna. Se vio entonces que tenía antecedentes penales y que estaba bajo orden de busca y captura.

La excusa de las muletas

Ingresado en el centro penitenciario de Cáceres, al quejarse de que había resultado herido al detenerle, empezó a usar muletas. El 2 de marzo de 2018 Jean Paul tenía que declarar en un juzgado de Cáceres, le trasladaron dos agentes que no pudieron esposarle ya que, en teoría, necesitaba las muletas.

Cuando el coche policial que le llevaba llegó a los aparcamientos del Palacio de Justicia, él soltó las muletas y salió corriendo hacía la Ribera del Marco, a la falda de La Montaña.

Eran las diez de la mañana cuando se comunicó la evasión, y empezó un dispositivo de búsqueda en el que intervinieron miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y Policía Local. Era una mañana muy lluviosa y los agentes peinaron toda la zona de La Montaña en la que hay numerosas casas, registrando todos los coches. Alrededor de la una de la tarde cuatro agentes le vieron escondido en el porche de una casa y comenzó a huir hacia la urbanización Vistahermosa.

Se sumaron más agentes para perseguirle. Le dieron el alto y varios dispararon al aire; pero él siguió corriendo. Se cayó, le dieron la vuelta para ponerle las esposas, y vieron que estaba herido en el pecho. Avisaron inmediatamente al 112, a la una y veinte de la tarde. Varios agentes le hicieron técnicas de reanimación. Una ambulancia le llevó al cercano Hospital San Pedro de Alcántara, pero falleció.

La bala que le mató entró por la espalda, penetró en la zona posterior del abdomen y en una dirección ligeramente ascendente salió al lado de una areola del pecho. No se encontró la bala en una zona llena de barro, en donde había numerosas personas que habían estado en el lugar. Balística de la Guardia Civil llegó a la conclusión que no era posible determinar el arma que disparó el proyectil que había causado la muerte.

Disparos al aire

El acusado señala que él y otros agentes dispararon al aire. El preso se revolvió y le tiró una piedra que le hirió en una mano. Le siguió y llegó a alcanzarle, forcejeó con el fugado, que logró escapar. Al volver a perseguirle el agente se cayó y se disparó el arma, pero él cree que esa bala no fue la que le mató.

El pasado mes de julio, cuando las partes estudiaron llegar a un acuerdo, alrededor de 80 personas se concentraron delante del Palacio de Justicia en apoyo al policía acusado de la muerte. Para este martes hay convocada otra manifestación a su favor.