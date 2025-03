El policía de Cáceres acusado de matar a un preso fugado no acepta un acuerdo al insistir en su inocencia Si hubiera aceptado sería condenado a pagar una multa de unos 540 euros, e indemnizar a la familia del fallecido, conjuntamente con el Estado, con alrededor de 200.000 euros

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 20 de julio 2022, 11:05 | Actualizado 17:36h.

«No se ha llegado a un acuerdo, porque mi cliente mantiene que es inocente. Vamos a juicio, que seguramente será en septiembre o en octubre», afirmó este miércoles al Diario HOY el abogado Ángel Luis Aparicio, que representa al policía nacional de Cáceres acusado de matar a un preso peligroso que se fugó el 2 de marzo de 2018, cuando fue trasladado desde la cárcel de Cáceres a la Audiencia Provincial.

El agente no ha aceptado una propuesta en la que se indicaba que quedaba el caso zanjado y no sería juzgado, si aceptaba ser condenado como responsable de un homicidio imprudente leve, lo que supondría que solo pagaría una multa de unos 540 euros, pero sí tendría que afrontar, junto con el Estado, el pago de una indemnización de alrededor de 200.000 euros a la familia del fallecido. No sería condenado a prisión ni se le retiraría de su trabajo.

El agente no ha aceptado, porque mantiene que él solamente cumplió con su deber que era capturar al fugado. De esta forma se tendrá que sentar como acusado en un juicio que se espera que dure varios días por la cantidad de peritos que han intervenido en el caso. En el juicio no le acusa la fiscalía, solo lo hace la familia del fallecido, que seguramente mantendrá su primera petición: que el agente sea condenado a una pena de prisión de 1 a 4 años, que se le inhabilite durante seis años y que se indemnice a la familia con 240.000 euros.

El preso que murió tras fugarse era Hernando J. P. S. de 24 años y nacionalidad colombiana. Tenía antecedentes por robo con violencia, tenencia ilícita de armas, extorsiones, pertenencia a una banda criminal, tráfico de drogas y atentado a agentes de la autoridad. En su paso por diferentes prisiones agredió a internos y funcionarios. Cuando se fugó se montó un dispositivo en el que intervinieron agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Dieron con el preso a las pocas horas, en una urbanización a medio construir en la Ribera del Marco. Varios agentes dispararon y una bala mató al preso, pero esa bala entró y salió del cuerpo y no llegó a encontrarse por lo que no se sabe de qué arma salió.

Según la versión del acusado, él y varios agentes le perseguían. Le dieron el alto y dispararon al aire; pero no hizo caso. El preso se le encaró y le empezó a tirar piedras, dándole con una piedra en una mano. El policía le alcanzó y forcejearon al intentar el huido quitarle la pistola. El fugado le causó lesiones en el estómago y escapó. El agente volvió a perseguirle, se cayó y se le disparó el arma, pero él piensa que su bala no fue la que le mató. Con motivo de la agresión recibidas el policía fue operado dos veces, una sentencia del TSJ señaló que resultó lesionado cuando al perseguir a un preso peligroso, no escatimó esfuerzo alguno para capturarlo.