La fiscalía de Cáceres pide 12 años de cárcel a un acusado de abusar de una menor

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 8 de junio 2022, 21:16

El próximo 14 de junio, en la Audiencia Provincial de Cáceres, está previsto que se celebre un juicio por agresión sexual a una menor de 16 años, en la que la fiscal encargada del caso tiene previsto solicitar una pena de cárcel de 12 años ... de prisión, estar en libertad vigilada ocho años cuando salga de la cárcel, y que durante 22 años no pueda comunicar ni acercarse a menos de 300 metros de la víctima, a la que debería indemnizar con 100.000 euros por el daño moral y psicológico que ha sufrido. También quiere la acusación pública que se le imponga que durante 20 años, no pueda ejercer una profesión o actividad, sea o no retribuida, que suponga un contacto regular con menores de edad.

El procesado está en la cárcel desde el 16 de junio de 2021, a la espera de que se celebre este juicio. Según el escrito de acusación de la fiscalía, la menor fue víctima de agresión sexual por este individuo desde los 8 hasta los 15 años. Ella iba a la casa de su presunto agresor a ver a una ascendiente que tenía demencia senil. La familiar era la pareja del procesado. El ministerio fiscal asegura que el agresor aprovechaba las visitas de la menor para enseñarle el pene y realizarle tocamientos y otros abusos. Según han señalado peritos, como consecuencia de estas agresiones, la menor presenta un elevado impacto psicopatológico a nivel emocional, cognitivo y comportamental que podría afectar en la constitución de su autoconcepto y autoestima futura. Aseguran que es necesario que se someta a una intervención psicológica y social por parte de profesionales especializados. Juicio similar Este juicio coincide con otro que se celebrará al día siguiente, el 15 de junio, en el que un hombre de 66 años es acusado de abusar de la nieta de su pareja, desde los 7 a los 12 años. Para este presunto agresor sexual, la Fiscalía solicita también 12 años de prisión, además de la prohibición durante 15 años de acercarse a la víctima a una distancia mínima de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella, así como a entablar contacto verbal, visual o escrito por cualquier medio. Además, con posterioridad a la pena de cárcel, se le solicita la medida de libertada vigilada durante diez años, y que indemnice a la menor con 15.000 euros. Este hombre tiene antecedentes penales que no se computan como reincidencia en esta causa. Mantenía una relación sentimental con la abuela de la menor, quien junto con su hermano, también menor de edad, acudía al domicilio en vacaciones de verano, Navidad y fines de semana.

