La Fiscalía archiva la denuncia sobre el brote de legionela en Cáceres No aprecia indicios de delito penal y afirma que «resulta significativo que no se haya podido establecer un vínculo epidemiológico entre los casos confirmados y algún foco de infección»

No se ha demostrado que haya un vínculo epidemiológico entre los casos, no ha sido posible establecer las posibles fuentes de contacto y los responsables sanitarios han tomado las decisiones oportunas. Son las conclusiones de la Fiscalía respecto al brote de legionela que se ha producido este verano en Cáceres. No aprecia, por tanto, indicios de delito y archiva el procedimiento que abrió a finales de septiembre a raíz de una denuncia.

«Resulta significativo que no se haya podido establecer un vínculo epidemiológico entre los casos confirmados y algún foco de infección, pese a la investigación ambiental específica desarrollada por los responsables», añade.

La apertura de las diligencias tuvo su origen en un escrito remitido el pasado 30 de agosto por la asociación 'El defensor del paciente'. A finales de septiembre, la Fiscalía comenzó a investigar si había responsabilidades penales, comenzando por solicitar informes sobre las causas del brote y sobre las medidas y controles adoptados a la Dirección General de Salud Pública del SES y a la Dirección de Salud de Cáceres.

El brote acumuló 12 casos confirmados desde el 28 de agosto al 13 de septiembre. Después, no se ha dado ninguno más. Hay que recordar que falleció un hombre de 86 años a causa de la bacteria y que asimismo, murió otro varón de 90 años que estaba ingresado y que también dio positivo en la infección, aunque la causa del fallecimiento fue otra.

Del total, diez personas pertenecían a las zonas de salud de Cáceres-centro y Plaza de Argel. En los dos pacientes restantes hubo antecedentes de ingreso previo en el Hospital San Pedro de Alcántara.

La actuación sanitaria se centró en tomar muestras en las zonas de influencia: el Hospital San Pedro de Alcántara y domicilios particulares y lugares de vida cotidiana de los afectados. También se tomaron en otras zonas como jardines públicos, el Palacio de Justicia y edificios públicos y privados. Todas las muestras dieron resultado negativo a legionela serogrupo 1.

Según el análisis de la fiscal, los responsables de la vigilancia epidemiológica han adoptado las medidas establecidas en la normativa, que es el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio.

Actuaciones

Respecto a las medidas preventivas, se enumeran las actuaciones que se realizaron: el 11 de mayo, la Dirección de Salud de Cáceres pidió al Ayuntamiento que extremara las medidas de prevención y control dada la proximidad del verano; y desde el 26 de junio al 24 de agosto el Ayuntamiento cumplió un calendario para tomar muestras en diferentes instalaciones de la ciudad. Además, el SES tomó muestras con frecuencia mensual en el San Pedro.

El Ayuntamiento detectó la primera muestra ambiental de legionela y lo comunicó a la Dirección de Salud de Cáceres. En esta fecha se producen los primeros caso (el día 28 de agosto se detectan siete infectados) y se activa el protocolo correspondiente.

Se realizaron las siguientes actuaciones: investigación ambiental específica para identificar los posibles focos de exposición, mapeo de las zonas geográficas vinculadas, medidas preventivas y correctoras que conllevan modificaciones en la vigilancia y control de las operaciones iniciales de mantenimiento.

El 30 de agosto hubo una reunión entre la Dirección de Salud del área de Cáceres y el Ayuntamiento. Se trataron los posibles puntos de exposición, dando como resultado la revisión de las instalaciones de riesgo censadas en la zona de los casos y la de la red de agua de consumo de la zona.

También hubo actuaciones técnicas dirigidas a las instalaciones de las zonas mapeadas en los casos notificados. Las tomas de muestras continuaban y se adoptaron medidas como el cierre de las fuentes, desinfección e instalación de filtros.

«De los datos expuestos no puede entenderse que exista delito, ni cometido contra la vida o integridad física de las personas, por imprudencia, ni tampoco un delito contra el medio ambiente», concluye la Fiscalía.

El año pasado también se abrieron diligencias de investigación penal sobre el brote de legionela en Cáceres. La Fiscalía también archivó procedimiento, ya que no apreció indicios de delito. Entonces, señaló que no puede existir responsabilidad penal «cuando no se ha podido establecer con exactitud el origen del foco, máxime si tenemos en cuenta que no se ha acreditado negligencia alguna en la empresa responsable del mantenimiento».

