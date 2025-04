La Fiscalía investigará si hay indicios de delito en el brote de legionela en Cáceres

La Fiscalía Provincial de Cáceres abre diligencias para investigar si hay responsabilidades penales por el brote de legionela en Cáceres. El foco surgió el pasado ... mes de agosto y como consecuencia, ha habido un fallecido y doce personas infectadas, de las cuales tres siguen hospitalizadas.

En el decreto de incoación y práctica de diligencias para investigar los indicios de criminalidad, la fiscalía pide a la Dirección General de Salud Pública del SES y a la Dirección de Salud de Cáceres, encargadas de la prevención y control de la enfermedad, que remitan los informes sobre las causas del brote y sobre las medidas y controles adoptados, según recoge la agendia Europa Press.

La apertura de la diligencias tiene su origen en el escrito remitido el pasado 30 de agosto a la Fiscalía Superior de Extremadura por la asociación 'El defensor del Paciente' y en el que se adjunta un artículo de prensa.

La asociación agradece la apertura de diligencias que esperan que lleguen «a buen puerto». También esperan que no haya «más víctimas por falta de prevención».

Hasta la fecha el SES ha confirmado doce positivos por legionela. Según el último balance, hay tres personas que continúan ingresadas en el Hospital San Pedro de Alcántara por la infección, que ha provocado un fallecido, un hombre de 86 años. Asimismo, falleció otro varón de 90 años que estaba ingresado, y que también dio positivo en la infección, aunque en este caso la causa del fallecimiento fue otra.

El año pasado también se abrieron diligencias de investigación penal sobre el brote de legionela en Cáceres. La Fiscalía archivó en octubre el procedimiento, ya que no apreció indicios de delito y señaló que no puede existir responsabilidad penal «cuando no se ha podido establecer con exactitud el origen del foco, máxime si tenemos en cuenta que no se ha acreditado negligencia alguna en la empresa responsable del mantenimiento».