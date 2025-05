La feria chica se hace grande en el centro de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Sábado, 30 de septiembre 2023, 20:57 Comenta Compartir

La charanga Lázaro toca a las cinco de la tarde los acordes del tema 'Así fue', de Isabel Pantoja, en la calle Obispo Segura Sáez ... de Cáceres, frente al restaurante Oquendo. Y el público, eminentemente joven, se viene arriba y canta el estribillo: «Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. No te aferres», corea casi al unísono.

A continuación, los músicos hacen un receso para beber agua. Las altas temperaturas –la máxima fue de 35 grados, según la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología)– marcaron este sábado una nueva edición de la rescatada feria de San Miguel. La también conocida como feria chica se ha hecho grande en el eje de Cánovas, principalmente en la zona de los obispos (integrada por las calles Obispos Segura Sáez y Obispo Ciriaco Benavente) y en la calle Rodríguez Moñino. Este sábado eran las vías más animadas del centro, por encima de San Pedro de Alcántara. Ampliar Ambiente en la calle Rodríguez Moñino, que se ha cortado al tráfico para instalar barras. JORGE REY «No se puede pedir más a la feria chica. Este sábado hay bastante más público que el viernes», admite Juan Carlos Lázaro, a los mandos de la charanga cacereña. Cuenta que en este tipo de celebraciones canciones como 'Resistiré' y 'Qué bonita es la amapola' arrasan. «La tocamos 40.000 veces», asegura sobre el último tema. Banderines de colores y farolillos han sido los recursos empleados por los hosteleros para poner a tono sus locales. Algunos han optado por sacar barras a la calle, ya que el Ayuntamiento ha dado permiso para ello. Y otros han seguido apostando por sus terrazas tradicionales. En cualquier caso, los cacereños se echaron ayer a la calle para disfrutar de la propuesta. Y muchos lo hicieron con el abanico a cuestas para combatir el calor. Ampliar Asistentes al concierto Reyes de la Rumba, celebrado el viernes en el hípico. ARMANDO MÉNDEZ Belén Rodríguez, gerente del restaurante Orense, se enfundó un traje de faralaes para dar un toque más festivo a su indumentaria. Fue en 2018, evoca, cuando un grupo de hosteleros se unió para recuperar esta cita en la zona de los obispos. San Miguel se celebró durante casi cuatro décadas en la ciudad, entre 1949 y 1986, hasta que desapareció ante el protagonismo de San Fernando, la gran feria de mayo. «San Miguel ha cogido muchísima fuerza. La gente nos ha aceptado de maravilla desde primera hora. El viernes estuvimos completos durante todo el día. Con este calor, estamos teniendo la feria que no tuvimos en San Fernando, que hizo mal tiempo», admite Rodríguez. «Estamos teniendo ahora la feria que no tuvimos en San Fernando, que hizo mal tiempo», admite Belén Rodríguez Tres asistentes al concierto de los Reyes de la Rumba sufrieron traumatismos por caídas; dos fueron trasladados al Universitario Al impulso de los hosteleros se une el respaldo del Consistorio, que ha completado la programación con la organización de la segunda edición de la feria del 'stock' en pleno Paseo de Cánovas. Este sábado por la mañana la zona registró mucho público y hubo puestos, como el de Ópticas Karma, donde había que guardar turno para poder ver las ofertas: gafas de sol de marca a 50 y 100 euros. Ampliar Feria del stock, el sábado a mediodía en Cánovas. JORGE REY El recinto hípico acoge la parte musical del programa. A partir de las diez y media de la noche de este sábado está previsto el concierto de Galván Real, cuya actuación iba a ser inicialmente en la feria de San Fernando pero tuvo que aplazarse por la climatología adversa. El viernes fue el turno del espectáculo Reyes de la Rumba, con Los Chicos, Bordón 4, Junco y Juan Salazar (Los Chunguitos). Tres asistentes tuvieron que ser atendidos con traumatismos provocados por caídas, de los que dos fueron trasladados al Hospital Universitario, según informa Dya.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión