Las gangas del comercio de Cáceres llegan a Cánovas

Una cazadora de piel de avestruz de 199 euros por 49. Vestidos de niños de ceremonia marcados a 120 euros que ahora valen 40. Y zapatillas deportivas de la marca Levi's cuyo precio original era de 89 euros y que están a la venta por 29.

Las gangas del comercio cacereño aterrizan durante tres jornadas en el Paseo de Cánovas. El Ayuntamiento, tras la experiencia piloto de febrero de 2022, ha organizado por segunda vez de la mano de Aeca (Asociación de empresarios del comercio de Cáceres) la feria del 'stock', que en esta ocasión ha hecho coincidir con otra feria, la de San Miguel.

La cita comercial reúne a 20 firmas de la capital que ven en este encuentro una doble oportunidad. Por un lado, buscan dar salida a esas prendas que tienen en el almacén de otras temporadas. Y, además, ven en Cánovas un escaparate único para darse a conocer y promocionarse en pleno centro. Cada establecimiento participante paga 150 euros por estar en la feria, según el dato facilitado por Paqui Campos, gerente de Aeca.

La feria del 'stock' –término empleado en el sector para referirse a la mercancía almacenada– se inauguró este viernes por la tarde. Pero ya a media mañana había algunos curiosos echando un vistazo a las prendas a medida que los dueños y encargados de las tiendas participantes iban colocando los artículos. Los descuentos llegan a alcanzar el 75 por ciento. Incluso hay rebajas excepcionales que rondan el 85.

La tienda Status Jeans, todo un referente en la moda vaquera de la ciudad, despacha en Cánovas sudaderas de marca que costaban originalmente 69 euros por 29.

El programa de este sábado Feria del stock. Paseo de Cánovas, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Habrá talleres infantiles, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00. Los comerciantes de Rodríguez Moñino también se suman a la iniciativa con ambientación propia y decoración especial.

Concierto de Galván Real. Comenzará a las 22.30 horas en el recinto hípico.

Feria de día. Los bares están autorizados a sacar barras a la calle. También están permitidas las charangas itinerantes.

Bus al ferial. Habrá un servicio especial desde la avenida de Alemania, entre las 20.00 y la 1.00.

«Si hago 'outlet', hago 'outlet' de verdad», admite Pilar Baños, propietaria de la firma Pasittos Woman. Tiene vestidos de mujer a mitad de precio, vestidos de arras de niña de 120 euros por 40, e, incluso, sandalias de señora de 70 euros por diez. «Quiero liberar el almacén», describe.

Desde la calle Oporto del barrio de Cabezarrubia se ha desplazado Mamen Mirat, de la tienda de regalos Bambú. «Tengo muchas gangas. Vengo a por todas. Las camisetas, de 20 euros, están a cinco. Hay mochilas de 50 euros a 15. Bolsas de deporte de 44 a 10. Llaveros de cinco euros a un euro. Y cinturones de Hello Kitty de 26 euros a cinco euros. Tenía muchas ganas de salir de la tienda y de que me conociera más gente. Por otro lado, así me puedo quitar productos que me están cogiendo sitio. Aunque los venda baratos, ya están pagados. Creo que nos viene bien a todos», reconoce Mirat.

«Esperamos que el dinero se quede en Cáceres», aseguró el concejal de Comercio, Jorge Suárez, tras el paseo inaugural, en referencia a las expectativas del Consistorio, desde donde se animó a los cacereños a consumir en el comercio local.

Noche rumbera

Más allá de la feria del 'stock', el programa de San Miguel dejó este viernes animación a mediodía en la zona del centro de la ciudad, con calles decoradas y barras en la vía pública. Y, a partir de la nueve de la noche, el recinto hípico se preparaba para vivir una noche rumbera con las actuaciones de Los Chichos, Bordón 4, Junco y Juan Salazar, integrante del grupo Los Chunguitos.

