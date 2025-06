La feria de Cáceres exprime el sábado salpicada por el furor futbolero

Transitar este sábado por la exitosa feria de día de la zona de los Obispos era meterse de lleno en una marabunta de sonido ... de charangas y lemas a favor del equipo local antes de su partido histórico de ascenso. Las camisetas verdiblancas y las banderolas del Cacereño llenaron un entorno que volvió a mostrar el músculo del centro para concentrar el espíritu festivo (y esta vez futbolero) de San Fernando, mientras el ferial queda limitado a las últimas horas del día, cuando la tarde cae.

El calor, especialmente intenso, que superó los 37 grados, hizo que se repitiera el mismo esquema de siempre: hasta que el sol no cayó empezó a haber vida en el lugar de las casetas, los cacharritos y los puestos de comida. El fútbol se coló de lleno en el desarrollo de la feria, tanto que el gran concierto previsto para la noche, del dúo Andy y Lucas, tuvo que trasladarse a las 23.30, ya terminado el partido.

El ambiente en el recinto ferial empezó a moverse hacia las siete de la tarde, cuando la gente se mueve desde el centro. Antes de esa hora, excepto en las casetas mejor acondicionadas, como María Bonita o Suite 360º, costaba encontrar algo de vida.

Buena marcha

A pesar de lo tardía de esta feria, los que tienen allí sus negocios no se quejan de cómo está yendo la cosa. Pascual Sánchez Torralba es la tercera generación de la churrería La Estrella de Jaén, que lleva 60 años en marcha, de plaza en plaza con una sencilla e imbatible oferta: churros con chocolate. «No empezamos a vender hasta las nueve de la noche, hasta que se mete el sol, pero la feria está yendo bien», señala. Alude a las varias citas futboleras que se han colado en San Fernando, además del Cacereño y la final de la Champions de ayer el partido que enfrentó el miércoles al Betis y al Chelsea en la Liga Conferencia. Jaén es provincia de comerciantes que itineran, y son un verdadero batallón los que trabajan en el Abuelo Godino, que ocupan varios puestos, en los que ofrecen bocadillos, hamburguesas y viandas para comer fácil. «Por la noche está yendo perfecto, en cuanto refresca la gente se echa la feria», señala Francisco Javier Godino Sánchez, que vive en Torredelcampo, una localidad muy próxima a la capital jienenese. A esa hora, las siete de la tarde, cortan lechuga y tomate, limpian las mesas y organizan todo para el día más grande de la feria, que suele atraer a personas de localidades cercanas.

Los primeros helados y los primeros tiros en la tómbola empezaron a caer a eso de las siete y media de la tarde. Toneladas de peluches y todo tipo de artículos para el hogar cuelgan de los puestos de una de las atracciones estrellas de la feria. En la mayoría de ellas, por cierto, no hace falta llevar dinero en 'cash', se aceptan Bizum y tarjetas.

Una de las apuestas del Ayuntamiento de Cáceres para estas fiestas era la apertura de una caseta 'light', sin alcohol, para niños y adolescentes. La idea es promover un ocio sano. Ayer, las cortinas de esta caseta estaban cerradas y nadie en su interior salvo dos vigilantes de seguridad que informaban de que el recinto se había cerrado por la ausencia de usuarios. Preguntados unos jóvenes que transitaban por la feria si habían entrado en alguna ocasión a esa caseta joven señalaban que no, que no la conocía y que tampoco les parecía demasiada buena idea. «Nos gusta estar más a nuestro aire, no encerrarnos en un solo sitio», apuntaba el grupo de chicos y chicas de entre 15 y 17 años. Se sigue haciendo botellón en zonas un poco alejadas de las casetas, aunque parece que menos masivo que en otras ocasiones.

Otro de los puntos estratégicos de las jornadas festivas de Cáceres es el parque central de Cánovas, en donde año tras año se reproduce la tradición de los títeres. Tras recibir a Peneque el pasado viernes ayer era el turno de Gorgorito, un personaje que ya es octogenario, ya que fue creado en 1942 por Maese Villarejo, un madrileño que en realidad se llamaba Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna y Villarejo, pero que utilizó su último apellido. La fórmula atraviesa las décadas y sigue siendo exitosa: a los niños les siguen embelesando las historias descacharrantes y las cachiporras. Los árboles del paseo dieron cabida una vez más a esta mágica representación que volverá hoy domingo a la misma hora: las 12.30.

Si estuviéramos en los San Fermines de Pamplona este domingo sería el día de entonar el 'Pobre de mí', porque terminan las fiestas de San Fernando y hay que volver a una normalidad que en nada se verá interrumpida por el verano y las vacaciones.

Lo que queda

Este domingo todavía queda un pedacito de feria para disfrutar. La feria de día de los Obispos volverá a abrir sus puertas a las 12.30 del mediodía y se mantendrá hasta las 19 horas, tal y como precisa el programa del Ayuntamiento. También estará abierta la agroalimentaria de Cánovas. La caseta municipal contará con un Bingo golfo a partir de las 19.30 horas.

Y vuelven los toros después del lleno del pasado viernes. En la corrida de esta tarde, que arranca a las 19.30 , uno de los protagonistas será Roca Rey, que vuelve a Cáceres después de ocho años. Roca Rey llega a la cacereña Era de los Mártires en su mejor momento profesional. Ha protagonizado recientemente la película 'Tardes de soledad', bajo la dirección de Albert Serra. Compartirá cartel con Antonio Ferrera y Ginés Marín. Tres de los toros que lidiarán llevarán el hierro de Juan Pedro Domecq y otros tres los de El Pilar.