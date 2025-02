La Escuela de Idiomas de Cáceres estrena director y tiene plazas libres en todas las lenguas

María José Torrejón Cáceres Sábado, 1 de octubre 2022, 07:56 Comenta Compartir

La Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres estrena el lunes curso académico con nuevo director y plazas libres en todas sus lenguas, inglés incluida. Este fenómeno resulta sorprendente si la situación se mira con algo de perspectiva y se recuerdan esos tiempos en los que muchos aspirantes no lograban entrar en el centro. Ahora la realidad es otra.

Lo que no cambia es la vieja aspiración de la escuela, situada en la calle Gómez Becerra, por crecer. La Junta de Extremadura, titular del centro, tiene planificada su ampliación, pero parece que al proyecto todavía le queda bastante recorrido para ser una realidad.

Fortunato Castro Piñas lleva desde el 1 de julio las riendas de la Escuela de Idiomas. Profesor de inglés y anterior jefe de estudios, releva en el cargo a Pilar Mayoral. Está al frente de un equipo directivo en el que también están Cristina Galindo como secretaria, María Dolores Domínguez como nueva jefa de estudios y José Manuel Galán como adjunto a la jefatura de estudios.

Ayer, viernes, finalizó el plazo de matriculación abierto para aquellos aspirantes de nuevo ingreso en la modalidad presencial. Las matrículas en la modalidad a distancia en inglés (curso That's English) se podrán seguir formalizando durante todo el mes de octubre siempre que haya plazas disponibles. No obstante, la escuela tampoco cierra del todo la posibilidad de admitir a nuevos alumnos en su centro de manera presencial en función de cada caso particular. La franja horaria más demandada es la que va de seis a ocho de la tarde.

Fortunato Castro da tres razones para explicar por qué la Escuela de Idiomas inicia el curso con vacantes en todas las lenguas (aunque no en todos los horarios ni en todos los niveles) que imparte: alemán, francés, italiano, portugués, español e inglés.

Ampliar El nuevo director, junto a dos integrantes del equipo directivo. JORGE REY

Por un lado, en los últimos años se ha reforzado la plantilla, lo que ha hecho que se puedan ofertar más turnos. Por otro lado, está el auge de la enseñanza a distancia. «En la modalidad presencial hay más vacantes porque la modalidad a distancia ha crecido mucho. Esto es así porque la gente está cada vez más habituada a usar nuevas tecnologías, sobre todo desde la pandemia», apunta el director. Durante el curso pasado la escuela tuvo 368 alumnos de inglés a distancia. En sus aulas estudiaron este idioma cerca de 1.200 inscritos.

Al aumento de profesores y el auge de la enseñanza a distancia se suma un tercer factor: la apertura de las aulas adscritas. El funcionamiento de estas aulas en cinco localidades –Alcántara, Alcuéscar, Miajadas, Malpartida de Cáceres y Trujillo– ha hecho que alumnos que antes se matriculaban en la escuela de Cáceres se queden en sus pueblos. Esta situación que ha permitido 'liberar' plazas para otros aspirantes.

No obstante, hay que recordar que las escuelas de idiomas han perdido durante el último lustro en Extremadura un tercio de los alumnos de sus centros, según los datos facilitados hace un año por la Consejería de Educación.

Otra de las novedades de este curso es que las clases se desarrollarán con presencialidad total tras las restricciones de los dos últimos años por la pandemia. Y, además, el aula adscrita de Alcántara reforzará su oferta de portugués mientras que en Trujillo se impartirá un nuevo nivel de inglés (A1).

La reforma

Desde la dirección del centro se insiste en que la ampliación sigue siendo necesaria. «Nuestra oferta actual solo puede cubrir la enseñanza reglada. Pero estamos limitados en la oferta de otro tipo de enseñanzas, como son los cursos monográficos. Si tuviéramos el espacio suficiente, podríamos tener más oferta en la franja de 18.00 a 20.00 horas, que es la más demandada, además y ofertar cierta formación para grupos profesionales que trabajan, por ejemplo, en hostelería y turismo», resume Castro. También, agrega, permitiría impartir la modalidad de enseñanza semipresencial e incorporar nuevos idiomas, como el chino o el árabe.

La reforma del edificio de Gómez Becerra está presupuestada en 1,7 millones de euros pero el inicio de las obras no parece estar demasiado cerca. El proyecto contempla pasar de ocupar dos plantas a cuatro en el mismo edificio. La escuela incorporará las dependencias que ocupa en estos momentos el Centro de Profesores y Recursos (CPR), que se trasladará al IES Universidad Laboral. Y este traslado todavía no se ha efectuado.

«Hasta que no se traslade el CPR, no se pueden realizar las obras de la Escuela de Idiomas» se expone desde la Consejería de Educación. Este traslado se engloba dentro de un «macroproyecto» que contempla otras intervenciones en la Laboral y cuyo presupuesto asciende a seis millones de euros. «El proyecto de obras de esta macroactuación está en estos momentos en fase de contratación. Esperamos que sea adjudicada en los próximos días», calcula Educación, que rechaza dar plazos concretos sobre el arranque de las obras en la escuela pero apunta que se sigue avanzando en los trámites previos.

Un profesor de inglés al frente de la sede con más tirón regional Fortunato Castro Piñas es el nuevo director de la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres, un centro al que está vinculado desde 1999 como profesor de inglés. Ha sido jefe de estudios durante los últimos cursos. Es natural de Aldeacentenera. «Me gustaría mantener la calidad que la Escuela Oficial de Idiomas ha tenido y sigue teniendo. Ha tenido la fortuna de tener equipos directivos muy buenos. Me gustaría, además, mantener la actualización de nuestras enseñanzas. Y en la medida de lo posible me gustaría conseguir algún otro idioma», avanza. Según una encuesta realizada por el centro durante el pasado curso entre sus alumnos para detectar qué idioma tenía más demanda para su futura implantación en el centro, las dos lenguas más solicitadas fuero el chino y el árabe. El centro de Cáceres es el que mayor volumen de alumnado tiene de toda la región. Durante el curso pasado tuvo 2.157 alumnos (en su sede de Cáceres, sus aulas adscritas y la modalidad a distancia). La matrícula cuesta 77 euros para los nuevos alumnos y y 56, para los antiguos.